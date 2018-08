34-årig slået ned og frarøvet kortholder og ur

En 34-årig mand blev slået ned og udsat for røveri efter en bytur i Aarhus i weekenden. Manden kom gående ad Badstuegade, da han pludselig blev slået ned bagfra.

- Da han går der, mærker han et hårdt slag i baghovedet og mister balancen og falder forover, så opdager han, at der står tre mænd omkring ham, siger kommunikationsmedarbejder Jacob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

De tre personer stod omkring den 34-årige og sparkede ham, inden de stjal hans kortholder og klikkede hans ur af håndleddet.

Episoden fandt sted på Badstuegade i det centrale Aarhus. Foto: Google Street View

Stak af mod Store Torv

De tre mænd stak efterfølgende af fra stedet til fods mod Store Torv. Den 34-årige mand var ikke i stand til at give et nærmere signalement af de tre gerningsmænd, men fortalte, at de var danske mænd i starten af 20’erne.

- Det er et lidt sparsomt signalement, så vi vil rigtig gerne høre, hvis der nogen, der har set episoden eller kan komme med oplysninger, siger Jacob Christiansen.

Har man oplysninger i sagen, så kan Østjyllands Politi kontaktes på telefon 114.

Den 34-årige mand slap umiddelbart uden skader fra overfaldet, oplyser politiet.