34-årig idømmes fængsel for millionhæleri

41 bærbare computere. 75 sweatre. 60 stykker blandet mærkevaretøj. 22 stationære Apple-computere. Og fire kostbare jakker.

Tyvekoster for tusindvis af kroner blev beslaglagt, da politiet i foråret ransagede en adresse i en koordineret aktion.

Torsdag er en 34-årig mand fra Aarhus blevet idømt to års fængsel for hæleri ved Retten i Aarhus. Det var ham, der opbevarede de stjålne varer.

Samlet løber værdien af tyvekosterne op i 1,1 million kroner.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Stjålet fra østjyske skoler

De bærbare computere er stjålet fra en folkeskole i Horsens Kommune og to folkeskoler i Silkeborg Kommune, mens computerne fra Apple - såkaldte iMac-computere - er stjålet fra en højskole i Skive.

Tøjet kommer blandt andet fra forretninger i Aarhus og Egå.

Foruden computerne og tøjet, som blev fundet under en ransagning, er manden dømt for at have købt og videresolgt koster i form af primært elektronik og enkelte designerlamper.

Disse forhold har politiet fundet frem til blandt andet via aflytning af den nu dømtes telefon.

34-årig erkender

Sagen kørte som en tilståelsessag. Således erkendte den 34-årige mand 19 forhold af hæleri eller forsøg på hæleri.

Af de to års fængsel, som manden er blevet idømt, er 183 dage en reststraf fra en tidligere dom.