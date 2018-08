33 bilister kørte alt for stærkt: Risikerer at miste kørekortet

Vejarbejdet på Grenåvej i Skæring betyder, at hastigheden er sat ned fra 80 km/t til 50 km/t. Det har mange bilister tilsyneladende ikke forstået, og Østjyllands Politi sigter derfor 160 bilister efter en kontrol onsdag eftermiddag.

Af de 160 fartsyndere kørte 76 så meget for stærkt, at de som minimum får et klip i kørekortet.

- Jeg synes, det er mange i forhold til, at oversigtsforholdene og nedskiltningen på Grenåvej er så nem at se. At man så bare fortsætter og tænker, at det er sgu lige meget, det overrasker mig, siger Lars Bisgaard, der er politikommissær hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi vurderer, at 33 af dem, der kørte for stærkt, som minimum står en til en betinget frakendelse af kørekortet - de blev målt til at køre mindst 70 km/t på en strækning, hvor man kun må køre 50 km/t på grund af vejarbejdet.

De 33 bilister kan nu forvente at skulle op til en ny teoriprøve og køreprøve for at beholde kortet. Dumper man én af prøverne, mister man sit kørekort og får det først tilbage, når begge prøver er bestået.

De 160 sigtelser 33 bilister kørte hurtigere end 70 km/t (betinget frakendelse)

43 bilister kørte hurtigere end 65 km/t (klip)

84 bilister kørte hurtige end 50 km/t (bøde)

Dobbelt bøde ved vejarbejde

Bilisten, der kørte hurtigst, blev målt til 93 km/t, og vedkommende kan umiddelbart forvente at få en betinget frakendelse af sit kørekort og en bøde på mindst 9.000 kroner. Da der er vejarbejde på strækningen, er bøden nemlig dobbelt så stor for at køre for stærkt.

- Der er en grund til, at vi vurderer, hvor hurtigt man kan køre, så det er sikkert for alle trafikanter. Både cykler, gående og kørende, siger Lars Bisgaard og fortsætter:

- Der stor forskel på at lave et uheld med 50 i timen i stedet for 80 – man er ikke kun til fare for sig selv, men også andre derude - blandt andet vejarbejderne.

Vejarbejdet på Grenåvej forventes at påvirke hastighedsbegrænsningen på strækningen frem til d. 7. september. Normalt må man køre 80 km/t, men på grund af vejarbejdet er hastighedsbegrænsningen sat ned til 50 km/t.

Overskrider man den med 30 pct. giver det som udgangspunkt et klip i kørekortet, og overskrider man det med 40 pct. er det minimum en betinget frakendelse. Kører man dobbelt så stærkt, som man må, er det en ubetinget frakendelse af kørekortet.

- Overhold nu skiltningen, lyder det fra Lars Bisgaard.

Fartkontrollen blev foretaget i Skæring nord for Aarhus. Foto: Google Maps