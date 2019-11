300 år gamle kister skal begraves: Kirken søger pårørende

Gosmer Kirke ved Hou efterlyser efterkommere af en afdød familie.

I kirkens tårnkapel ligger der nemlig syv trækister, der er så møre, at kirkens menighedsråd er blevet anbefalet at begrave kisterne – og der skal de bruge familiens tilladelse.

- Det, synes vi, er en god ide, så i den her uge kommer der en annonce i avisen og i Statstidende, fordi vi søger pårørende til dem, der ligger i trækisterne, siger Rikke Gade, der er formand for menighedsrådet i Gosmer.

Men selvom de lægger efterlysningen ud mange steder, kan det godt blive svært at finde de pårørende. Familien har nemlig været død i mere end 300 år.

Kisterne ligger i Gosmer Kirke, men hvis ingen pårørende protesterer, bliver de formentlig snart begravet.

Ingen direkte efterkommere

Af de syv kister er fire af dem voksenkister, mens de tre sidste er barnekister. Det ene barn døde som 5-årig, de andre to som helt spæde – måske endda ved fødslen.

Rikke Gade er formand for meninghedsrådet i Gosmer, og hun håber, de får lov at begrave de syv kister.

- Så der er ingen direkte arvinger til dem, men om der er nogle søskende og søskendebørn, det er jo det, der kan være, og proceduren siger, vi skal undersøge det, siger Rikke Gade til TV2 ØSTJYLLAND.

Det kan godt lade sig gøre at reparere kisterne, men det ville blive en dyr affære.

På grund af varmen har man skyndt sig at få ham væk, fordi man har troet, han var død. Så det formodes, at han blev begravet levende. Rikke Gade, formand, Menighedsrådet i Gosmer

De blev sidst åbnet i 1800-tallet for at blive restaureret, og der fandt man ud af, at liget af Gregorius Rathlau lå i en meget akavet stilling – nemlig med en hånd oppe ved hovedet og den anden med udspilede fingre på maven.

Og det vidner måske en grum skæbne for manden, der døde på sin 45-års fødselsdag.

En af de afdøde i gravkammeret fik lavet denne flotte indgang inden sin død.

- Rigsarkivaren skriver, at man formoder, at der har været stor fest, hvor der er blevet drukket rigeligt, så Gregorius har fået et slagtilfælde. På grund af varmen har man skyndt sig at få ham væk, fordi man har troet, han var død. Så det formodes, at han blev begravet levende, siger Rikke Gade til TV2 ØSTJYLLAND.

Eventuelle pårørende har nu 12 uger til at reagere på annoncerne, og hvis kirken enten får grønt lyst fra familie eller intet hører, er det op til biskoppen at afgøre sagen.