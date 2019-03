30-årig voldtog kvinde i park - nu udvises han for altid

Natten til den 23. juli sidste år tog en 30-årig mand kvælertag på en 26-årig kvinde i Botanisk Have i Aarhus. Bagefter voldtog han hende og tog billeder af hendes nøgne krop.

Det slog retten i Aarhus onsdag fast, og straffede manden med anbringelse på en psykiatrisk afdeling uden længstetid samt udvisning af landet for evigt.

Der er dog fastsat en længstetid for opholdet på psykiatrisk afdeling på 3 år, fortæller anklager Tanja Fogt, der er tilfreds med rettens afgørelse.

- Jeg er tilfreds, fordi det var det, jeg nedlagde påstand om, og det har retten fulgt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Manden og kvinden havde mødt hinanden på en varmestue i Aarhus, hvor de faldt i snak. Den 30-årige spurgte kvinden, om hun ville med hen og hente en hund, han skulle have.

Da de nåede Botanisk Have, blev den 30-årige dog pludselig aggressiv og tog kvælertag på kvinden. Han truede hende efterfølgende verbalt, mens han trak hendes bukser af. Under voldtægten tog manden intime billeder af kvinden, som han senere viste til en ven.

Kortet viser, hvor Botanisk Have ligger i Aarhus. Foto: Google Maps

Kvinden løb bagefter ud af Botanisk Have, hvor hun bad om hjælp hos en tilfældig forbipasserende, som tilkaldte politiet.

Frivilligt samleje

Ud fra kvindens forklaring og afhøring af vidner fandt Østjyllands Politi senere samme dag frem til den 30-årige, som blev anholdt og sigtet for voldtægten.

Manden blev efterfølgende undersøgt af læger, der ikke mente, at han var strafegnet. Det sker, blandt andet hvis en person er sindssyg. De anbefalede derfor, at manden blev anbragt på en psykiatrisk afdeling for at undgå, at han fremover begår voldtægt.

Manden fik derfor det, man kalder en foranstaltning i stedet for en straf, og da han har somalisk statsborgerskab, blev han udvist af landet.

Den 30-årige forklarede i retten, at den 26-årige frivilligt havde haft samleje med ham. Den forklaring troede retten dog ikke på, blandt andet på grund af de skader kvinden havde, da hun blev undersøgt kort efter anmeldelsen.

Udover voldtægten blev den 30-årige også dømt for at have 100 børnepornografiske billeder på sin telefon og for et indbrud begået i april 2018.

Den 30-årige modtog dommen.