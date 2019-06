30-årig student vil ikke have en hue

Sommer, sol og studenterhuer. De tre ting plejer at hænge sammen som koldskål og kammerjunker, men på Randers HF og VUC er det lidt anderledes. Fredag sprang årets første HF-student ud, og han havde noget utraditionelt valgt studenterhuen fra.

- Jeg tror, jeg er lidt gammeldags. Jeg synes bare, det er et stykke tøj, og det er for dyrt at betale for en hat, som jeg ikke kommer til at bruge ret meget, siger Dennis Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Tanken om selv at bruge penge på noget, jeg ikke kommer til at bruge, det er jeg ikke typen, der gør. Dennis Jensen, student, Randers

Den 30-årige student sluttede af med et 10-tal i psykologi. Selvom nogle af kammeraterne opfordrede ham til at få huen som et symbol på, at han har færdiggjort uddannelsen, så er diplomet det vigtigste symbol for ham.

- Jeg vil gerne bruge penge på ting, der siger mig noget, som f.eks. mine hobbies. Tøj er bare noget, jeg skal have på, og det siger mig ikke noget, siger Dennis Jensen.

Når fejringen af studenterhuen er overstået, er Dennis Jensens plan at uddanne sig til pædagog.

Og så er der lige det med prisen. Som nybagt student er der nemlig en nærmest endeløs række af forskellig merchandise, man kan købe. Det vil han ikke bruge sine egne penge på.

- Der er mange, der får en hue, fordi deres forældre har betalt. Hvis mine forældre havde betalt, så havde jeg nok også takket ja. Men tanken om selv at bruge penge på noget, jeg ikke kommer til at bruge, det er jeg ikke typen, der gør, siger Dennis Jensen.

- Der er allerede andre grunde, til at jeg skiller mig ud, fordi jeg er ældre end dem, siger han.

Plads til alle

Årets første student blev, som traditionen foreskriver, fejret med både blomster og tale fra skolens rektor. Hun mener, at Dennis Jensen er et godt eksempel på, at der skal være plads til alle – uanset hvad man vælger at bruge sine penge på.

- Det, synes jeg, er så fint, og jeg er glad for, at der er nogle, der bryder lidt med forventningerne om, hvordan en studenterfest skal være. For det er jo ikke det, det handler om – det handler om eksamensbeviset, siger Lena Søllingvraa Lindvad til TV2 ØSTJYLLAND.

Dennis Jensen fik lov at hejse flaget som tegn på, at årets første student er udklækket.

I alt 164 bliver studenter på Randers HF og VUC denne sommer. Eleverne har forskellig social baggrund og forskellige muligheder for at fejre den afsluttede eksamen. Derfor forsøger skolen at klæde eleverne på til fejringen.

- Der er jo nogle virksomheder, som tjener penge på at sælge alt muligt merchandise omkring det her med at blive student. Det prøver vi at stille spørgsmål til, fordi hvor meget skal det egentlig italesættes på skolen? Det er vi ret bevidste om, for det skal ikke tage overhånd. Der skal være plads til alle, siger rektor Lena Søllingvraa Lindvad.

Jeg vil gerne gøre noget for fremtidens unge. Dennis Jensen, student, Randers

Nu venter næste kapitel i Dennis Jensens liv. Han har egentlig en drøm om at blive musiker, men i første omgang har han tænkt sig at uddanne sig til pædagog.

- Jeg vil gerne gøre noget for fremtidens unge. Jeg vil gerne give dem en god start og sørge for, at de har det godt. Børn og unge skal have omsorg og en god start på livet, siger Dennis Jensen.

