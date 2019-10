28-årig amok på skadestue: Slog ansat og truede politiet

En skadestue er skabt til at hjælpe mennesker, der er kommet til skade, men en 28-årig mand valgte tirsdag at forvolde skade under et besøg på skadestuen på Skovlyvej i Randers.

Manden gav en 49-årig serviceassistent et knytnæveslag i ansigtet, da denne bad ham om falde til ro.

Forud for overfaldet havde den 28-årige, der ifølge Østjyllands Politi var tydeligt påvirket af narkotika, generet personalet på skadestuen og opført sig meget aggressivt.

Den 28-årige mand endte sin tur på skadestuen med sigtelse for vold mod en person i offentlig tjeneste. Foto: Colourbox - genrefoto

Tilbageholdt af ansatte

Manden var på skadestuen, fordi hans kæreste var kommet til skade.

- Det er lidt usikkert, hvad han var vred over, men det kan selvfølgelig have indflydelse på hans opførsel, at han var på påvirket af stoffer, siger kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Da en politipatrulje kom frem til skadestuen, havde flere medarbejdere i fællesskab tilbageholdt den hidsige mand.

Det er en meget voldsom og aggressiv adfærd, han har, og han skaber stor utryghed på skadestuen. Jakob Christiansen, Østjyllands Politi

Skabte utryghed

Politiets tilstedeværelse fik dog ikke den 28-årige til at slappe af. Han svinede betjentene til med adskillige skældsord og truede dem med vold under anholdelsen og på vej ind til politistationen.

Den 28-årige mand endte sin tur på skadestuen med sigtelser for vold mod en person i offentlig tjeneste, trusler mod politiet og fornærmelig tiltale mod politiet.

- Det er en meget voldsom og aggressiv adfærd, han har, og han skaber stor utryghed på skadestuen. Det kan desuden være en skærpende omstændighed, at han slår en offentlig ansat, siger kommunikationsmedarbejder hos Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen om den aggressive mand klokken 6.30 tirsdag morgen.

