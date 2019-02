27-årig vil erobre borgmesterposten

I Randers går den 27-årig lærerstuderende Christian Brøns med store drømme.

- Ambitionen er at genvinde borgmesterposten, fortæller han.

Christian Brøns (V) går med drømme om at blive borgmesterkandidat for Venstre i Randers og håber at kunne erobre borgmesterkontoret ved næste valg.

Målet er, at han selv skal sidde for bordenden med borgmesterkæden om halsen, når der er kommunalvalg næste gang.

- Jeg vil have erfaringen og de politiske ambitioner som skal til for at bringe Randers Kommune i den rigtige retning.

Jeg er glad for, at jeg har fået opbakning fra ham til at stille op som Venstres borgmesterkandidat, og i forhold til vores bagland og byrådsgruppe. Christian Brøns (V).

Han har siddet i byrådet i Randers siden 2013, og nu har han opbakning til at blive borgmesterkandidat for Venstre fra baglandet og fra den tidligere borgmester i Randers og nuværende folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V).

- Jeg er glad for, at jeg har fået opbakning fra ham til at stille op som Venstres borgmesterkandidat, og i forhold til vores bagland og byrådsgruppe, siger Christian Brøns (V).

Den yngste borgmester i landet

Ved byrådsvalget i 2001 kunne Michael Aastrup Jensen (V) sætte sig i borgmesterstolen. Dengang var han 25 år og på det tidspunkt den yngste borgmester i landet.

- Det var selvfølgelig en kæmpe stor mundfuld, når man er så ung, men samtidig har man lidt spillebane, hvor man kan gøre noget, de rutinerede ikke kan. Man har gåpåmod og en anden energi, fortæller Michael Aastrup Jensen (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Michael Aastrup Jensen (V) blev i 2001 landets dengang yngste borgmester som 25-årig.

Der er flere ting, jeg ville have gjort anderledes, når man kigger tilbage. Men i det store hele, så er det vigtigt for en kommune som Randers, at der sker noget hele tiden. Michael Aastrup Jensen (V), folketingspolitiker.

Når han ser tilbage, så er der selvfølgelig ting, han ville have gjort anderledes, men drivet er vigtigt at have, når man er ung politiker.

- Der er flere ting, jeg ville have gjort anderledes, når man kigger tilbage. Men i det store hele, så er det vigtigt for en kommune som Randers, at der sker noget hele tiden. Ellers syner byen bare hen. Det er drivet, som er så vigtigt. Det er også det, jeg havde, og dét jeg ser i Christian Brøns, fortæller Michael Aastrup Jensen.

Mener selv, at han har vist sit værd

Christian Brøns (V) er gruppeformand i byrådet for Venstre i Randers, og ved budgetforhandlingerne i efteråret, der skulle han vise sit værd.

- Jeg synes, vi viste ved det seneste budget, hvor Dansk Folkepart, De Konservative og os i Venstre, vi stod sammen. Der lykkedes det at få nogle af de resultater hjem, som skal være med til at fremtidssikre Randers, siger Christian Brøns.

I dag tilhører borgmesterkontoret i Randers Torben Hansen (S).

Her peger han på projektet "Byen til Vandet", hvor man har afsat 100 millioner kroner af til at byudvikle, klimasikre og løse de problemer der i Randers omkring infrastruktur og især ved Randers Bro.

- Det er en problematik, man har snakket om i mere end 25 år i den her kommune uden at gøre noget ved det. Så på den måde så synes jeg, at jeg har vist mit politiske værd, siger Christian Brøns.

Netop det at kunne samle og samarbejde er en vigtig faktor for at få succes i Randers, mener Michael Aastrup Jensen (V) - og det kan Christian Brøns.

- Han kan samle store dele af byrådet, og han har allerede som gruppeformand vist, at han kan samle på kryds og tværs. Alle ved hvor vigtigt det er i Randers Byråd.

Vil blive vanskeligt

Til dagligt er Christian Brøns lærerstuderende, hvor gode hans chancer er for at skifte livet som studerende ud med en borgmesterpost om tre år, har han selv svært ved at svare på - men for den rutinerede Michael Aastrup Jensen, så ved han godt, at det vil blive svært.

Byrådssalen i Randers. Om tre år er der kommunalvalg igen, og Christian Brøns håber, at han kan vinde borgmesterpladsen.

- Det bliver svært, selvfølgelig gør det det. Al erfaring viser, at en borgmester er svær at slå ved det efterfølgende valg. Men nu har han et par år til at vise, hvad han vil og kan, siger Michael Aastrup Jensen (V).

Den 19. marts skal Venstre i Randers stemme om, hvem der skal være den nye borgmesterkandidat ved en generalforsamling.

Hvis Christian Brøns bliver valgt, vil han erstatte den tidligere borgmester Claus Omann Jensen (V), som borgmesterkandidat. Indtil nu er der ingen andre opstillede ud over Christian Brøns.

