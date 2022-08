Mortenn gjorde, hvad ingen var dygtige nok til i 10 år: Verdens bedste i tryl

Ventede på troldmanden

Da Mortenn Christiansen var 12 år gammel begyndte trylleriet at melde sig som hobby i hjemmet. Han havde allerede på det tidspunkt udvist stor interesse for revy, comedy og underholdning generelt, og da han hørte, at man kunne lære at trylle, blev han bidt.

- Jeg troede helt tegneserieagtigt, at man skulle møde en troldmand og gøre sig fortjent til hemmelighederne, husker den i dag 14 år ældre verdensmester.

Siden er hobbyen kun blevet mere og mere vigtig for Mortenn Christiansen, der ikke fandt den store troldmand, men i stedet et utroligt venligt miljø at være i. Et miljø, der i dag består af mellem 100 og 200 trylleinteresserede.

Også karrieren har taget fart med tre danmarksmestertitler i 2016, 2017 og 2018 (siden er der ikke afholdt DM) og titlen som nordisk mester i 2018. Og i lørdags kunne han altså løfte det helt store trofæ til VM.

Mortenn Christiansen stillede op i kategorien "underholdende tryl", som altså ikke har haft en førsteplads i ti år. Man får nemlig tildelt point, og derfor har der været år, hvor der er blevet uddelt anden- og tredjepladser, men ikke nogen vinder.

- Det er en svær kategori at vinde, som jeg er vanvittigt stolt af, og jeg har fået positiv feedback fra hele verden, fortæller Mortenn Christiansen, der optrådte på engelsk til konkurrencen.