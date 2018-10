250 år gammel kro rives ned - for at bygges op igen

- Så er der åbent hus på Munkekroen!

Bliver der råbt imellem spærene på den 250 år gamle Munkekro – eller det der er tilbage af den.

Arbejdet med at pille den gamle Munkekro ned er gået i gang.

I alt 20 frivillige fordelt på hold er i fuld gang med at splitte kroen ad – sten for sten, stolpe for stolpe.

- Det er på samme måde, som når du spiser en elefant. Det er en bid ad gangen, fortæller Jørgen Lund Christiansen med et smil.

Læs også Munkekroen er tæt på at falde sammen – men må ikke rives ned

Det bliver som i gamle dage en landevejskro, hvor du kan få et leje for natten. Jørgen Lund Christiansen, formand, Vestermølle Møllelaug.

Han er formand for Vestermølle Møllelaug, som er én af 12 foreninger i Vestermølle i Skanderborg, som i fremtiden – højst sandsynligt - bliver den nye indehaver af Munkekroen, når den bliver genopført som Gæstgivergaarden Jylland.

- Den bliver taget ned styk for styk og nummeret, og det der kan genbruges, kan vi finde frem til, hvor sad det, når vi skal i gang til den tid, siger Jørgen Lund Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Sten, lægter og stolper skal gemmes og nummereres til genopførelsen.

Vestermølle har i forvejen en restaureret Riddersal, og er i gang med at opføre en gammel smedje. I de omgivelser vil kroen passe perfekt ind, mener Jørgen Lund Christiansen.

- Det bliver som i gamle dage en landevejskro, hvor du kan få et leje for natten. Men tilpasset det foreningsliv, vi har på Vestermølle.

En kro i forfald

- Den er forpjusket, for den er forsømt i 10-12 år, fortæller Jørgen Lund Christiansen.

Arbejdet med at pille den gamle kro ned er nu gået i gang i Skanderborg.

Munkekroen har skæmmet bybilledet i Skanderborg efter mange års misligholdelse.

- Den er en skændsel, men det skal vi have ryddet af os. Men i stedet for at køre den på bålpladsen, så bygger vi den herovre, fortæller Jørgen Lund Christiansen.

Jørgen Lund Christiansen er formand for Vestermølle Møllelaug.

Papirarbejdet omkring den ældgamle, og nu forfaldne kro, må være tårnhøjt. Der har været et hav af sager frem og tilbage.

Nedrivningen er i fuld gang og vil tage omkring to uger.

Finn Damgaard købte bygningen i foråret 2015 sammen med en flok konkursejendomme og fik opgaven med at finde ud af, hvad der skulle ske med Munkekroen.

- Det har vi kæmpet med i lang tid, fortæller Finn Damgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Den Gamle By takker nej til Munkekroen

Der har været mange planer om, hvad der skulle blive af kroen eller være i stedet for. Museumsforeningen ville gerne have den bevaret på den oprindelige placering.

Finn Damgaard er glad for, at Munkekroen bliver til gæstgivergård, og at den vil blive benyttet.

I år valgte Slots- og Kulturstyrelsen at ophæve fredningen, og Kulturministeriet stadfæstede afgørelsen.

- Der har været delte meninger i byen om historien omkring Munkekroen, skal den bevares eller skal den ikke bevares, siger Finn Damgaard.

Læs også Disse bygninger mister deres fredning: Snart kan de rives ned

Siden ideen om at flytte kroen og lave den til en gæstgivergård ved Vestermølle Møllelaug kom på banen for et par år siden, så er det først kommet endeligt i hus, inden for de sidste par dage.

- Jeg synes, det er fantastisk. Ideen har hele tiden været at finde løsningen på én der kunne bruge den. Det blev så en forening. Vi er nået i mål med vores plan, så det har jeg det helt fantastisk med, siger Finn Damgaard.

01:16 Interview med Finn Damgaard. Luk video

Tager år at genopføre

Papirarbejdet er slet ikke slut endnu. Det begynder igen, da der skal ændres i lokalplanen for at kunne opføre Munkekroen som gæstgivergård ved Vestermølle.

- Vi skal have et tillæg til lokalplanen herude, og det er en langvarig proces, fortæller Jørgen Lund Christiansen fra Vestermølle Møllelaug.

Her ved Vestermølle skal Munkekroen genopføres som Gæstgivergaarden Jylland, hvis alt går efter planen.

Foreningens arkitekt vil sørge for, med udgangspunkt i 1700-tallets byggeskik og materiale, at den ydre del af den kommende gæstgivergård vil ligne den oprindelige Munkekro, imens den vil være en moderne version med gældende reglementer og funktionskrav.

Læs også Bents 295 år gamle hus står til at miste fredning: - Jeg er da ked af det

- Funktionen af Munkekroen på Vestermølle bliver et overnatningssted for nogle af de instruktører, som holder kurser her. Og har vi en bryllupsfest i laden, så kan brudeparret også gå herop og overnatte sammen med familien, siger Jørgen Lund Christensen.

Men før det kan ske, så skal alle de bevaringsværdige dele fra Munkekroen tages ned, pakkes i kasser og bevares indtil det hele er på plads, og pengene til at opføre den igen er fundet.

- Det er et projekt på 5-6 millioner kroner, og vi har vel knap det halve i øjeblikket. Så vi skal lave fundraising igen, fortæller formanden.

Materiale fra Munkekroen der kan genbruges, skal gemmes væk indtil tilladelserne er på plads for at genopføre den.

Og hvis det hele lykkes, så vil en kulturarv være bevaret og brugbar, som er vigtigt, fortæller Jørgen Lund Christensen.

- Vi har en bygningsarv og en historie i Danmark. Og når den nu ikke kan bevares på den oprindelige plads, som ville være det ideelle, så kommer den til at ligge et sted, hvor den får en funktion.

Han håber, at hvis alt går som det skal, så står Gæstgivergaarden Jylland på Vestermølle i slutningen af 2020.

- Den passer til vores tid, samtidig med at den passer til vores historie.

Herunder kan du se et indslag fra 2016, hvor Finn Damgaard viser rundt i den forfaldne gamle kro.