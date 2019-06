25-årig voldsdømt forsvandt fra hospital: Derfor kunne det ske

Det var helt normalt procedure, da en 25-årige mand, der er dømt til en behandlingsdom, fik uledsaget udgang fra Psykiatrisk hospital i Aarhus.

Det fortæller den lægefaglige direktør til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er en del i behandlingen, at man øver sig i at komme tilbage til samfundet. Phuong lee Reisinia, lægefaglige direktør for Psykiatrien

- Det er en del i behandlingen, at man øver sig i at komme tilbage til samfundet. Han har været indlagt siden november og er velbehandlet og har været stabil. Derfor fik han lov at gå ud, siger Phuong lee Reisinia, der er lægefaglige direktør for Psykiatrien.

Den 25-årige mand blev i maj dømt til en behandlingsdom efter at have overfaldet politiet med en kniv tilbage i november. Den 22. maj fik han så lov at få uledsaget udgang fra det psykiatriske hospital, hvor han er indlagt, men da han ikke som aftalt var vendt tilbage nogle timer senere, iværksatte politiet en eftersøgning af ham.

- Vi savner info om, hvor han kan være henne. Vi har brugt meget tid på at finde ham, og nu beder vi så offentligheden om hjælp også, sagde politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND torsdag i forbindelse med efterlysningen.

Den dengang 24-årige blev skudt af en betjent på Karen Blixens Boulevard i det vestlige Aarhus, da han angreb en patrulje med en kniv. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Ikke farlig

De opfordrede samtidig folk til ikke selv at tage kontakt til manden, hvis man så ham, da han var vurderet farlig. Det vil den lægefaglige direktør dog gerne afvise, at han er.

- Grunden, til at han kom ind, er, at han har en psykisk lidelse, som han ikke har været i behandling for, og hans omgangskreds har ikke hjulpet ham til at komme i behandling, og så har vi behandlet ham, og han har været stabil i al den tid, siger Phuong lee Reisinia.

Hun forklarer samtidig, at han har trænet udgang længe, inden han fik lov at gå ud alene. Først fik han ledsaget udgang på hospitalet, derefter en halv time alene og så en time alene, og derefter får patienten mere og mere frihed.

- For meningen er jo, at han på et tidspunkt skal udskrives igen, siger hun.

Kort efter manden blev efterlyst, valgte han selv at vende tilbage til psykiatrisk hospital i Aarhus, og episoden kommer til at have konsekvenser for, hvornår han igen får lov at gå ud uden ledsager.

- Så starter vi jo lidt forfra igen med at træne. Når han ikke overholder tidsrammen, går man tilbage og træner forfra, siger Phuong lee Reisinia.

