25-årig i vild biljagt - politiet efterlyser vidner

Den 25-årige virkede påvirket af alkohol og stoffer, og han blev derfor både sigtet for narko- og spritkørsel.



Ligeledes er han blev sigtet for at køre uden førerret.

Derudover blev han sigtet for vanvidskørsel ved at have forvoldt fare for andres menneskers liv.



Han er blevet sigtet for flere alvorlige færdselsforseelser og for ikke at have styr på sin hund.

Tæt på hvor manden blev anholdt, fandt politiet en pose med kokain, som den 25-årige også blev sigtet for at besidde.

Mandens mor blev sigtet for at have overladt sin bil til en person uden kørekort.



Kilde: Østjyllands Politi