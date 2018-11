25-årig fik revet øre halvt af - nu har overfaldsmand fået dom

En 31-årig mand har torsdag fået sin straf i en sag, hvor han allerede i september blev kendt skyldig.

Manden blev kendt skyldig for et gruppeoverfald mod en 25-årig mand, der angiveligt har været vicepræsident for Loyal to Familias Aarhus-afdeling.

Den 25-årige mand, der i dag er afhoppet bandemedlem, blev overfaldet med en sådan voldsomhed, at han blandt meget andet fik revet sit højre øre halvt af, brækkede næsen og knækkede en tand.

Den 31-årige mand idømmes seks måneders fængsel samt en betinget udvisning, oplyser anklager Halit Sert.

Intern afstraffelse

Straffen kommer først nu, da der har været nogle uklarheder angående hans montenegrinske statsborgerskab.

- Retten lagde vægt på, at overfaldet var begået i forening, den forurettedes skader og grovheden af overfaldet, fortæller Halit Sert.

En anden mand på 30 år fik sin straf i forbindelse med skyldkendelsen i september. Ifølge politiet er mændene medlemmer af Loyal To Familia.

Om episoden har den 25-årige tidligere fortalt, at han var kommet kørende i bil fra Aarhus til Nørrebro. Ved ankomsten blev han mødt af en flok bekendte. I alt var der vel 10-15 personer, der sammen begav sig ud på en gåtur.

- Der var noget internt mellem mig og en anden. Jeg har gjort noget over for ham, som jeg ikke skulle have gjort. Det kan jeg godt se i dag. Det startede med noget skænderi, og så udviklede det sig, siger offeret.

Sagen begyndte at rulle i oktober sidste år. Politiet og senere anklagemyndigheden mente, at der var tale om en straf for, at vicepræsidenten ville forlade banden.

Retten føler sig dog ikke overbevist om, at det var tilfældet. Det har vicepræsidenten i øvrigt også afvist i retten.

Retten finder det heller ikke bevist, at overfaldet skete i kraft af deres medlemskab af LTF.