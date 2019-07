24-årig mand død efter trafikulykke i Aarhus

I et alvorligt sammenstød mellem to biler i krydset Vejlby Ringvej og Vorregårds Allé omkring klokken 17 er en ung mand afgået ved døden.

Det oplyser Østjyllands Politi.

- Vi har fået identificeret ofret som en 24-årig mand, der var passager i den ene bil. Han er fra Aarhus-området. De pårørende er blevet underrettet, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Michael Ørum, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Brians hus beskudt: - Min datter kunne have siddet i stuen

I bilen, hvor den omkomne befandt sig, sad to øvrige personer, der begge er kvæstet efter ulykken.

- Der skete et sammenstød mellem to biler. I den ene sad en fører, som er sluppet uskadt. I den anden sad så de tre personer, hvor af den ene er afgået ved døden. De to øvrige er kvæstet, men er uden for livsfare, siger Michael Ørum.

Bilen, hvor den dræbte sad i, kørte frem fra Vorregårds Allé.

Føreren af den anden bil, en 26-årig mand fra Aarhus, blev efterfølgende anholdt på mistanke om spiritus- og narkokørsel.

Opfølgning på det alvorlige færdselsuheld. Den dræbte er en 24 årig mand fra Aarhus-området. Han var passager i en bil, som kørte frem fra Vorregårds Alle. Føreren af den anden bil, en 26 årig mand fra Aarhus, blev anholdt på mistanke om spiritus- eller narkokørsel #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) July 28, 2019

Søger vidner til ulykken

Politiet søger efter vidner til ulykken.

- Det er et lysreguleret kryds, så der kan ikke have været grønt for begge de involverede parter i ulykken. Vi vil gerne finde ud af, hvad lysreguleringen sagde, og ellers også gerne høre fra andre, der har set ulykken, siger vagtchefen.

Krydset er spærret i vestlig retning mod Randersvej, men der er ikke meget trafik, og den, der er, kan ledes væk uden problemer. Michael Ørum, Østjyllands Politi

Politiet har søndag aften spærret en del af krydset af i forbindelse med deres arbejde på stedet, men det giver ikke de store trafikale udfordringer.

- Krydset er spærret i vestlig retning mod Randersvej, men der er ikke meget trafik, og den, der er, kan ledes væk uden problemer, siger Michael Ørum.

00:22 VIDEO: Politiet har spærret krydset af i forbindelse med undersøgelser af ulykkesstedet. Luk video

Har du oplysninger om ulykken, kan Østjyllands Politi kontaktes på tlf. 114.

Ulykken er sket i krydset Vejlby Ringvej og Vorregårds Allé, som ligger i det nordlige Aarhus. Foto: Google Maps