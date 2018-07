23-årig uden bukser stak mand med knust flaske

Banegårdspladsen i Aarhus var søndag middag centrum for et voldsomt slagsmål mellem to mænd, og i dag kræves den ene fængslet for sin andel i konflikten.

De to parter i sagen er en 23-årig mand og en 34-årig mand, og det er især førstnævnte, der ifølge politiet var den mest aggressive part.

Ud over det var den 23-årige blottet for neden, så man kunne se hans kønsdele. Derfor sigtes han også for blufærdighedskrænkelse. Jeanette Løv Rasmussen, Østjyllands Politi

- Da vi ankommer til stedet, er de to mænd meget ophidsede og vil ikke falde til ro. Den 34-årige slår så den anden med en lussing, og så tager den 23-årige en knust flaske op af en skraldespand, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jeanette Løv Rasmussen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hoppede på bil

Med flasken stak den 23-årige den 11 år ældre mand, så han fik en flænge på albuen. Imens han også blev truet på livet.

- Derfor sigter vi ham for særlig grov og farlig vold. Ud over det var den 23-årige blottet for neden, så man kunne se hans kønsdele. Derfor sigtes han også for blufærdighedskrænkelse, siger Jeanette Løw Rasmussen.

Oven i hatten hoppede den formodede voldsmand også på en bil, så han sigtes ligeledes for hærværk.

Hvad der fik konflikten mellem de to mænd til at udvikle sig så dramatisk, håber politiet at få klarhed over i grundlovsforhøret ved Retten i Aarhus kl. 11.

Den 34-årige mand sigtes for vold for sin rolle i slagsmålet.