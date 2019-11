227 udsatte borgere testet for tuberkulose

Der er mange udsatte og hjemløse borgere, der ikke af selv opsøger sundhedsvæsnet. Derfor har Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital i fælles front i den forgange uge haft sygeplejersker og gademedarbejdere rundt på gader og væresteder for at teste de sårbare borgere for tuberkulose.

For det er særligt i denne gruppe borgere, at sygdommen optræder.

Læs også Tuberkulose tog Tommys ven - Sygeplejersker er på gaden denne uge

I løbet af ugen er 227 blevet testet for sygdommen, fortæller Sara Kristensen, der er projektleder ved Sundhedsstrategi og Forebyggelse i Aarhus Kommune.

Sidste år var man også rundt på væresteder for at teste for tuberkulose. Her blev 192 personer testet.

- Vi er nået ud til flere i år, så det er rigtig positivt, siger Sara Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Mere opsøgende på gaden

Hun peger især på én forskel mellem de to år, som årsag til at det er lykkes at få flere testet.

- I år har vi - lige som sidste år - været ude på væresteder og behandlingssteder, men vi har også været mere opsøgende på gadeniveau, og det er nok den store forskel, siger Sara Kristensen.

Fakta om tuberkulose Tuberkulose er en infektionssygdom, som forårsages af smitte med en bakterie.

På verdensplan blev 10 mio. mennesker i 2018 syge af tuberkulose. I Danmark blev der i 2018 anmeldt 291 nye tilfælde af tuberkulose.

På verdensplan døde ca. 1,5 millioner mennesker i 2018 af tuberkulose, hvilket gør tuberkulose til den største dræber blandt alle kendte infektionssygdomme, foran sygdomme som HIV, malaria og influenza.

Tuberkulose kan forekomme i mange af kroppens organer, men det er kun personer med tuberkulose i lungerne, der kan smitte andre.

Raske personer er meget lidt modtagelige for at blive syge af tuberkulosebakterien, men hvis man i forvejen er svækket fx af anden sygdom, bliver man lettere syg. Kilde: Aarhus Universitetshospital

Sidste år viste tre prøver sig at være positive for tuberkulose, hvoraf to af de smittede endnu ikke havde symptomer, og de kunne derved hurtigere komme i behandling, hvilket formentlig har givet dem et mildere sygdomsforløb. Ifølge Aarhus Universitetshospital vil en borger med ubehandlet tuberkulose i gennemsnit smitte 10-15 personer.

02:03 VIDEO: TV2 ØSTJYLLAND var mandag på besøg på Værestedet Jægergårdsgade, hvor sygeplejersker testede brugerne. Det - og mere om sygdommen - kan du se i videoen her. Luk video

- Det er borgere, som ofte ikke selv opsøger sundhedsvæsenet, men det har vist sig, at de tager positivt imod tilbuddet om en test, hvis sundhedsvæsenet opsøger dem. Målet er at begrænse smittespredningen blandt disse borgere, sagde Henrik Gottlieb Hansen (S), formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland, i en pressemeddelelse i forbindelse med projektets start i år.

Testresultater kendes endnu ikke

Hvor mange af de 227 personer, der er smittet med tuberkulose, vides endnu ikke.

Læs også 1. spadestik til ungehospice: - Selvom man er døende, er man stadig teenager

Sara Kristensen fortæller, at der går cirka to måneder, fra testen er taget, til resultatet er klar, og borgerne kan komme i behandling.

Tuberkulose er en sjælden sygdom i Danmark, men den florerer ifølge Aarhus Universitetshospital blandt sårbare borgere. Har man svækket immunforsvar, dårlig ernæringstilstand og stort alkoholforbrug, har man en særlig risiko for at udvikle sygdommen.

Behandling af tuberkulose Ved mistanke om tuberkulose kan man få taget et røntgenbillede af lungerne, og få undersøgt opspyt fra lungerne for tuberkulosebakterier på Lungecentret på Aarhus Universitetshospital.

Regionerne har ansvaret for at opspore tuberkulose blandt borgere med særlig høj risiko for tuberkulose.

Tuberkulose kan helbredes fuldstændig, og behandlingen varetages af hospitalet. Tuberkulose bliver behandlet med antibiotika gennem seks måneder. Hvis man har lungetuberkulose vil man efter cirka 14 dages behandling ikke længere kunne smitte andre. Kilde: Aarhus Universitetshospital

Mistede ved til tuberkulose

I mandags var TV2 ØSTJYLLAND med sygeplejerskerne på Værestedet i Jægergårdsgade i Aarhus for at teste brugerne for tuberkulose.

Her mødte vi Tommy Sørensen, der selv afleverede en spytprøve til sygeplejerskerne.

- Jeg har selv haft en kammerat, som er død af tuberkulose. Han reddede mig for at dø af en overdosis af kokain. Tuberkulose har floreret der, hvor han færdedes, og det har også været her, sagde Tommy Sørensen.

Læs også Kender du de sorte sygeplejersker? De hjælper dem, andre ikke kan

Gentages måske

Sara Kristensen tror, at der også næste år vil være et lignende projekt med at teste hjemløse for tuberkulose, men at det endnu ikke er sikkert.

- Nu skal det evalueres at kommunen og hospitalet, og så finder vi ud af, om vi kan lave noget lignende fremadrettet, siger hun.