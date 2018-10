22-årig norsk turist udsat for tricktyveri

En mandlig norsk turist var natten til lørdag i byen i Aarhus. Da han forlod et diskotek, blev han udsat for et tricktyveri.

- Det går først op for ham bagefter, at tricktyveriet er sket. Det er derfor, han heller ikke får lagt mærke til det, fortæller vagtchef Jens Rønberg fra Østjyllands Politi.

Den 22-årige forlod et diskotek og bliver derefter passet op af en gruppe på 5-6 mænd med arabisk afstamning iført mørkt tøj henvendte sig til nordmanden og skabte forvirring.

- Scenen taget i betragtning, så har de nok valgt ham ud, fordi han virkede beruset og forvirret, fortæller Jens Rønberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Nordmanden fandt derefter ud af, at gerningsmændene havde frarøvet ham hans armbåndsur, pung og iPhone 7+.

- Hvis du er lidt påvirket af spiritus, og vakler ud fra et diskotek, så er du et let offer. Det er selvfølgelig det de har lukreret på, siger vagtchefen.

Derfor skal man også altid tage sine forholdsregler, når man går i byen, og indtager alkohol.

- Man skal selvfølgelig være opmærksom på sine omgivelser, og ikke drikke mere end man altid er klar i hovedet. Men sagt i samme åndedrag, så er det ofte derfor, folk går i byen. Det bedste råd er, at være opmærksom på sine omgivelser så man kan træffe sine forholdsregler, siger Jens Rønberg.