22-årig frikendt for drabsforsøg mod 16 på liste

En 22-årig mand er ved Retten i Aalborg blevet frikendt for at have planer om at slå 16 personer ihjel. Deres navne stod på en liste, som manden havde skrevet.

Sagen er blevet efterforsket af østjyllands Politi, fordi den øverste chef for Nordjyllands Politi vr nævnt i materialet.

Men han dømmes alene for at forsøge at dræbe og voldtage en 24-årig kvinde i Aalborg 2. januar.

Det skriver Ekstra Bladet. Straffen udmåles senere torsdag.

Skulle voldtages og slås ihjel

Politiet mente, at en liste med 17 navngivne personer, der blev fundet hos den 22-årige, var en liste over folk, der skulle voldtages og slås ihjel. Men retten mener altså ikke, at der er tale om drabsforsøg i 16 af tilfældene.

I ét tilfælde gjorde manden dog fysisk skade på en af personerne på listen, og det er han kendt skyldig i.

Det var en kvinde på 24 år, som var hans nabo på et kollegie. Hun var ifølge TV2 nummer 17 på mandens liste. Ifølge anklagen blev hun en aften i januar bundet med strips, forsøgt kvalt og voldtaget af den 22-årige.

Forsvarer: En Indbrudsliste

Manden har nægtet sig skyldig.

Hans forsvarer, Charlotte Møller Larsen, fortalte efter tiltalen, at listen med navne ikke var tænkt som en liste med personer, der skulle slås ihjel.

Listen er af anklageren og i medier blevet omtalt som en dødsliste, men ifølge forsvareren er der tale om en oversigt over personer, som den tiltalte kunne begå indbrud hos.

- Der er ikke tale om en dødsliste. Der er tale om en liste med navne på personer, som min klient aldrig har haft til hensigt at dræbe eller seksuelt forulempe. Men i stedet at begå berigelseskriminalitet, sagde Charlotte Møller Larsen i retten tidligere på ugen ifølge DR Nordjylland.

Politidirektør på listen

På listen er der navne på både kvinder og mænd. De fleste er kvinder på hans egen alder.

Desuden står politidirektøren i Nordjyllands Politi på listen, har politiet oplyst.

På den måde har Nordjyllands Politi været indhabil i sagen.

- Det er ikke noget, der sker så ofte, men vi er ret opmærksomme på, hvis der er nogle problemer i forhold til inhabiliteten, sagde anklager fra anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi i august til TV2 ØSTJYLLAND.