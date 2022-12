Emil kørte spirituskørsel på racerbane - så galt gik det

Den sidste test, Emil skal udsættes for, er glatbanen. Her skal Emil køre slalom om nogle kegler på det glatte underlag uden at miste kontrollen over bilen.

- Jeg skal forholde mig til dig, og jeg skal samtidig forholde mig til at køre, og det gav mere mening, da jeg var ædru. Men nu føles det bare som om, at det er uoverskueligt mange ting, jeg skal holde styr på, siger Emil.

Og allerede få meter inde på glatbanen går det galt. Emil mister styringen over bilen og ryger ud i sikkerhedszonen omkring banen.

Og Peter Normann er heller ikke imponeret, da han skal give Emils kørsel en karakter på en skala fra 1-10.

- Den vil ikke engang ramme et 1-tal. Du kan ikke finde din rute, som du har kørt i hvert fald otte gange, inden du fik noget at drikke. Jeg er ked af det Emil, jeg ved godt, at du kan det hele lige nu, men du når ikke et 1-tal, siger han.

Og det giver mormor ham ret i.

- Jeg vil også sige, at første gang, så ville jeg have bedt om at stoppe, og så ville jeg af, siger Kirsten Pedersen.