21 syriske flygtninge i arbejde på rekordtid: - Det er fantastisk

Der er smil, småsnak og god fyraftensstemning i Arrivas busgarage i Odder, da TV2 ØSTJYLLAND lægger vejen forbi.

Elleve af i alt 21 syriske flygtninge, som Odder Kommune i seneste tid har uddannet til buschauffører, er mødt op efter arbejdstid for at fortælle om, hvor glade de er for deres arbejde.

- Det er sjovt at køre bus. Vi skal have stor fokus på vores kørsel og man skal have kontakt med passagererne, så du hele tiden taler dansk. Det er fint. Tiden går hurtigt. Det er fantastisk, fortæller Ahmad Omar som er blandt de fremmødte chauffører.

Han er 36 år og flygtede til Danmark fra det krigshærgede Syrien for fem år siden. I dag kører han bus i Odder og omegn.

Ahmad Omar flygtede fra Syrien til Danmark for fem år siden. Han er glad for at Odder Kommune hurtigt har kunnet hjælpe ham i arbejde som buschauffør.

Seks syrere hos Arriva

Sammen med fem af hans landsmænd er Ahmad Omar ansat hos Arriva i Odder, hvor driftsleder Susanne Dambo Brandt har taget imod dem med kyshånd.

- Lidt i sjov kalder vi dem for 'syrer-banden'. Det er fordi, det er en flok utroligt gode drenge, vi har fået herned. De vil det her så gerne og jeg vil ikke undvære én eneste af dem. De er super folk, griner hun.

Selvom de seks syriske flygtninge udgør en relativt stor etnisk gruppe blandt de 55 ansatte hos Arriva Odder er det ikke noget, der kan mærkes på en negativ måde i virksomheden.

- Man risikerer, at folk stiller sig i et hjørne, fordi de kan tale sammen og er trygge sammen. Men det problem har vi slet ikke haft her, fortæller Susanne Dambo Brandt.

- De er med til arrangementer og har gjort alle de nervøse tanker til skamme, jeg havde om, at få nogle ind med den bagage man kan have, når man kommer fra de lande.

Næsten jobgaranti

Nøglen til successen i Odder ligger i jobcentrets metode. Her har man nemlig kigget på, hvilke brancher der mangler arbejdskraft og så efterfølgende tilbudt flygtningene uddannelser, der gør dem klar til at varetage netop de ledige jobs.

- Jeg tror, der kommer mange på mit kontor og tænker ”Åh nej endnu en praktik,” siger Carsten Kjærgaard, der er jobkonsulent i Odder Kommune.

- Det er meget mere motiverende, hvis vi kan lave et forløb, som næsten giver jobgaranti, hvis man følger det, forklarer han.

Stemningen er høj, da TV2 ØSTJYLLAND møder 11 af de 21 syriske buschauffører, som Odder Kommune har uddannet og skaffet jobs til.

Og det er netop, hvad der er sket med de 21 syriske buschauffører fra Odder Kommune. De fulgte et forløb med tre måneders danskkursus, efterfulgt af tre måneders uddannelse til buschauffør. I dag har 20 af dem arbejde som buschauffører.

- Det, at vi har uddannet 21 buschauffører de seneste tre år og 20 af dem i dag er i ordinært arbejde – det er vi glade for, lyder det stolt fra jobkonsulenten.