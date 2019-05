21-årige Morten stiller op til Folketinget for første gang

Der er mange, der for første gang skal i stemmeboksen, når valget bliver afgjort den 5. juni 2019.

Men for 21-årige Morten Siig Henriksen er det lidt anderledes. Han er nemlig ikke kun førstegangsvælger. Han stiller også op til folketingsvalget for første gang.

Læs også Tag testen: Hvem skal du stemme på til valget?

Tirsdag deltog den unge SF'er samme med en række andre østjyske politikere i en debat om det kommende folketingsvalg på VID Gymnasier i Grenaa.

Valgdebat afbrudt af sms

Mens de debatterede med de unge gymnasielever om klima og uddannelse, gik statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på talerstolen i Folketinget og udskrev valg.

Derfor blev der en noget nervepirrende stemning til valgdebatten, hvor sms’erne begyndte at tikke ind, mens debatten stod på.

Det bliver nogle travle uger, hvor jeg skal snakke med vælgere og stemme dørklokker. Morten Siig Henriksen, folketingskandidat, SF

- Det var lidt stressende, at man lige pludselig fik at vide, at der var udskrevet valg, siger Morten Siig Henriksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter debatten fik den unge SF’er travlt med at udvælge hvilken by på Djursland, han skulle besøge først. For der bliver nok at se til de næste par uger, mens valgkampen ruller over hele Østjylland.

- Det bliver nogle travle uger, hvor jeg skal snakke med vælgere og stemme dørklokker, siger han.

Grøn politik i politik

Det blev barndomsbyen Hornslet, Morten Siig Henriksen valgte som første stop på sin valgkampsturné.

En af hans mærkesager er klimaet, og det kom også til udtryk i de gaver, han delte ud til forbipasserende.

Læs også Østjyske politikere klar til valg: - Vi kommer til at kæmpe 24 timer i døgnet

- Jeg deler blandt andet sådan nogle klarklude ud, som ikke indeholder mikroplast, siger han.

En af de borgere, han stødte på i Hornslet, var Tove Nielsen, der er pensionist. Hendes stemme skal han ikke regne med den femte juni.

- Jeg ved ikke rigtig. Han skal nok have lidt mere erfaring, før jeg sætter kryds ved ham, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 21-årige folketingskandidat Morten Siig Henriksen var tirsdag på gaden i Hornslet for at tale med vælgerne. En af dem, han mødte, var Tove Nielsen, som dog ikke regner med at stemme på ham.

Morten Siig Henriksen er dog ikke helt grøn – i hvert fald ikke når det kommer til hans politiske karriere.

Han har siddet i byrådet i Syddjurs Kommune for SF i halvandet år.

Alligevel ved han godt, at hans unge alder kan give bagslag, nu hvor han stiller op til Folketinget.

- Det er en ulempe, det erkender jeg blankt. Men det gør også, at jeg vil være ekstra fokuseret på at komme ud og snakke med mange mennesker, siger han.