20.000 ældre kvinder screenes for livmoderhalskræft

20.000 ældre kvinder, der er fyldt 64 år, har eller vil i den kommende tid inviteres til screening for livmoderhalskræft.

Invitationerne er en del af et forskningsprojekt i Region Midtjylland, der skal undersøge, om det giver mening at screene kvinder, der er fyldt 64 år. Det skriver DR.

- Vi har igangsat projektet, fordi der er en forholdsvis høj forekomst og dødelighed hos ældre kvinder af livmoderhalskræft sammenlignet med yngre kvinder, siger Mette Tranberg, der er projektleder og postdoc ved Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers til Ritzau.

Vi mangler mere viden, for at vi kan afgøre, om det giver mening, at vi udvider screeningsalderen til også at inkludere de ældre kvinder. Mette Tranbjerg, projektleder og postdoc ved Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers.

I dag er kvinder over 64 år ikke omfattet af screeningsprogrammet for livmoderhalskræft.

- Vi mangler mere viden, for at vi kan afgøre, om det giver mening, at vi udvider screeningsalderen til også at inkludere de ældre kvinder.

Tidligere har man kaldt livmoderhalskræft for "de unge kvinder sygdom". Den benævnelse sætter både Tranberg og nye studier spørgsmålstegn ved.

I et nyligt studie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet kiggede forskere på dødeligheden af livmoderhalskræft i Danmark fra 2002-2015.

Her skilte ældre kvinder over 65 år sig markant ud. Dødeligheden var således mere end fem gange højere hos kvinder mellem 75 og 79 år end hos kvinder mellem 40 og 45 år.

Det nyligt igangsatte projekt vil omfatte 20.000 kvinder i alderen 65-69 år, som er bosat i Region Midtjylland.

De første 13.000 kvinder er i starten af maj blevet indbudt til at deltage i projektet. Kvinderne, der vælger at deltage i projekter, vil få mulighed for at vælge mellem en undersøgelse hos egen læge eller at tage en screeningsprøve i eget hjem.

Projektet forventes afsluttet i maj 2021.