2.000 Brøndby-fans bliver mødt med dialog og kage

Der bliver forhåbentlig trængsel på Ceres Park, når AGF søndag klokken 18.00 tager imod Brøndby IF.

- Du må godt citere mig for, at vi bliver 15.000, hvis ikke mere. Vi håber at slå sæsonrekorden på 15.788 tilskuere, siger Søren Højlund Carlsen, der er kommunikationschef i AGF til TV2 ØSTJYLLAND.

Sæsonrekorden blev sat, da FC København gæstede Aarhus den 19. august.

Men vi har også brug for, at folk kommer, når der kommer så mange fra Brøndby. Søren Højlund Carlsen, kommunikationschef, AGF

Brug for hjælp

Ifølge kommunikationschefen afhænger tilskuerfremmødet dog også lidt af vejret.

- Men det bliver fedt. Især når vi vinder. Men vi har også brug for, at folk kommer, når der kommer så mange fra Brøndby, siger Søren Højlund Carlsen.

Omkring 2.000 Brøndby-fans følger nemlig med holdet fra den københavnske Vestegn.

Dialogpolitiet er klædt i grønne veste, så de er lette at få øje på. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Til at tage imod dem står Østjyllands Politi klar med uniformerede betjente i gule veste.

- Det er vores dialogpoliti, der står klar til at tage imod på Banegården, siger Per Bennekov, der er vagtchef hos Østjyllands Politi.

Men skulle dialogen stoppe, er vi også klar til at håndtere det på anden vis. Per Bennekov, vagtchef, Østjyllands Politi

- Det er et fast koncept, vi kører. Dialogpolitiet vejleder, ledsager og sørger for, at alle får en god oplevelse. Det er vores erfaring, at det virker bedre. Men skulle dialogen stoppe, er vi også klar til at håndtere det på anden vis, siger Per Bennekov.

Østjyllands Politi ønsker ikke at oplyse, pærcis hvor mange dialogbetjente, der er sat ind.

Til den søde tand

For de tilrejsende Brøndby-fans, der ikke har husket madpakke til turen, er der mulighed for at få lidt i maven på vej til Ceres Park.

AGF fejrer nemlig 138-års fødselsdag. I den forbindelse vil der være en 240 meter lang fødselsdagskage på Stadion Allé.

Før dagens kamp ligger Brøndby IF på en fjerde plads i Superligaen. AGF ligger på en niende plads.

