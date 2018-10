20 personer i slagsmål med slagvåben

Politiet var mandag eftermiddag massivt til stede i det vestlige Aarhus, hvor de afspærrede vejen Ekkodalen, som går gennem et område med boligblokke.

- Vi fik en anmeldelse kl. 15.14 om, at der var et masseslagsmål i gang, fortæller vagtschef Flemming Lau ved Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Omkring 20 personer tæskede ifølge vidner løs på hinanden ude på gaden foran en Spillehal, der ligger på hjørnet af Ekkodalen og Hammerhusvej.

- Vi var mange derude. En indsatsleder, en efterforskningsleder og patruljer, fortæller vagtchefen om politiets udrykning til området.

Det er mandag eftermiddag uvist om slagsmålet havde noget med spillehallen at gøre.

Ekkodalen, hvor masseslagsmålet fandt sted, ligger i det vestlige Aarhus mellem Ringvejen og Ringgaden nær Paludan Müllers Vej.

Slagvåben

Vidner har fortalt politiet, at der er under slagsmålet blev brugt slagvåben. Østjyllands Politi havde mandag eftermiddag ikke fået nogen meldinger om tilskadekommende efter slagsmålet.

- Vi har fra vidner fået besked om, at der er forurettede, men vi har ikke fundet dem, siger vagtchefen ved Østjyllands Politi.

I timerne efter slagsmålet holdt politiet Ekkodalen spærrede for med hunde at lede efter spor. Vejen er åben igen.

Tre anholdt

Politiet har anholdt tre personer i forbindelse med slagsmålet, men ønsker mandag aften ikke at oplyse, hvad de tre er sigtet for.

- Vi er fortsat ved at danne os et overblik og få klarhed over, hvad der er sket derude, lyder forklaringen fra Flemming Lau.

På samme måde ønsker politiet heller ikke at udtale sig om, hvorvidt masseslagsmålet kan have noget med bander at gøre.

- Vi har ingen oplysninger om, at det her relaterer sig til bestemte grupperinger, lyder det fra vagtchefen.