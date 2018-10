To mænd gik amok, fordi de skulle vente 20 minutter på pizza

To mænd gik lørdag mere eller mindre amok, fordi de skulle vente omkring 20 minutter på en pizza i et pizzeria i Åbyhøj.

Episoden starter med, at de to mænd bliver utålmodige og begynder at kaste med pizzeriaets inventar.

Det gør medarbejderne, en 51-årig mand og hans 32-årige kollega, utrygge, og de beder de to mænd om at forlade stedet.

Det vil de dog ikke, men det lykkes den 51-årige medarbejdere at få de to mænd gennet ud på gaden.

Ville hjælpe sin kollega

Da medarbejderen vil gå ind igen, bliver han fastholdt af de to mænd, som slår ham flere gange i ansigtet med knytnævesag, ligesom han får kastet en ukendt genstand kastet i hovedet.

Man kan undre sig over, at 20 minutters ventetid kan medføre den slags reaktion. Michael Ørum Møldrup, vagtchef, Østjyllands Politi

Pizzeria-medarbejderens 32-årige kollega kommer ud for at stoppe de to mænd, men det resulterer i, at han også bliver slået med knytnæveslag, ligesom han bliver sparket to gange på kroppen.

De to voldsmænd bliver taget af politiet, mens de er i gang med deres overfald mod de to ansatte på pizzeriaet.

- Vi er hurtigt fremme med flere patruljer og får anholdt de to gerningsmænd, siger Michael Ørum Møldrup, vagtchef hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Groft og utilstedeligt

De to pizzeria-medarbejdere bliver efterfølgende kørt til lægevagten.

- Det er groft. Man kan undre sig over, at 20 minutters ventetid kan medføre den slags reaktion. Det er helt utilstedelig, siger vagtchef Michael Ørum Møldrup til TV2 ØSTJYLLAND.

De to overfaldsmænd er henholdsvis 19 år og 31 år. Den 19-årige er fra Brabrand, mens den 31-årige er fra Aarhus C.

- Ofte i disse sager er gerningsmændene påvirket af alkohol eller stoffer, men i dette tilfælde er gerningsmændene ikke specielt påvirkede, lyder det fra vagtchef Michael Ørum Møldrup.

Gerningsmænd løsladt

De to pizzeria-medarbejdere er sluppet fra episoden uden alvorlige skader.

Gerningsmændene er blevet anholdt og sigtet for vold. De blev løsladt søndag morgen, fordi der ikke er grundlag for en fremstilling i retten.

Sagen vil senere komme i retten, hvor der skal tages stilling til skyld og straf.

Overfaldet blev anmeldt til politiet klokken 17.30 lørdag.

