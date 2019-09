Gaderæs: 20-årig kørte 107 km/t i en 50 kilometers zone

Færdselsafdelingen hos Østjyllands Politi rykkede lørdag aften ud til fragtmandscentralen i Randers, hvor der var gaderæs på offentlig vej.

Her fik de fingrene i en ung mand, der deltog i kapløbet og kørte langt over det tilladte:

- Vi havde fat i en 20-årig mand, der blev målt til 107 km/t i en zone, hvor man måtte køre 50 km/t, siger Morten Bang Rasmussen, vagtchef hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Manden får frakendt sit kørekort i 6 måneder, fik konfiskeret sin bil og står nu overfor betinget fængsel og samfundstjeneste.

Vagtchefen kan ikke på nuværende tidspunkt fortælle mere om indsatsen i Randers.

I august deltog betjente i et lovligt gaderæs på Striben i Randers. På Facebook blev betjentene hyldet for at møde publikum i øjenhøjde. Og jublen fortsatte helt ind i byrådssalen i Randers, hvor flere politikere bakkede op om betjentenes valg om at køre ræs til trods for, at ledelsen i Østjyllands Politi havde kritiseret betjentenes valg.