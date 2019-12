20-årig gemte maskinpistol hos mor og far

En 20-årig mand fra Risskov ved Aarhus skal de næste to et halvt år tilbringe sin tid i et fængsel.

Det har Retten i Aarhus besluttet mandag eftermiddag.

Årsagen er, at Østjyllands Politi i midten af september i år fandt en halvautomatisk maskinpistol gemt i en taske under den 20-åriges seng hjemme hos hans forældre i Risskov. Og når man har sådan en af slagsen liggende, så koster det.

- Der er en minimumsstraf på to år for at have skydevåben liggende. Jeg gik efter, at han skulle have to år og ti måneder, siger specialanklager Dorthe Lysgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 20-åriges forsvarsadvokat gik efter, at den 20-årige skulle have to et halvt års fængselsstraf, og det var dommerne enige i.

I midten af september stoppede Østjyllands Politi en bil, hvor den 20-årige sad. Det blev starten på sagen om maskinpistolen. Foto: Google Satellit

Narko og hash førte til maskinpistol

Politiet fandt frem til våbnet, da de i midt september standsede en bil i det nordlige Aarhus, hvor den 20-årige blandt andet sad.

Den 20-årige havde hash og kokain på sig, og derfor besluttede patruljen sig for at ransage den unge mands lejlighed.

Her fandt de omkring syv kilo hash i en taske og mange tusinde kroner i kontanter. Derudover lå der også våben i form af baseballbat, kniv og en totenschlæger i lejligheden.

Østjyllands Politi fandt maskinpistolen og flere patroner hjemme hos den 20-årige mands forældre i Risskov. Foto: Google Satellit

Da politiet fandt ud af, at den 20-årige ofte opholdt sig hos sine forældre, tog de på besøg i hjemmet i Risskov, hvor de fandt maskinpistolen og flere patroner gemt under sengen. Genstande, som forældrene ikke vidste noget som helst om.

Tilstod forholdene

I Retten i Aarhus blev den 20-årige tiltalt for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder, ulovlig våbenbesiddelse og narkosalg.

Han erkendte alle forhold og modtog dommen på to et halvt års fængsel.

- Når man ser på, hvad det koster isoleret for våben og isoleret for hash, så vil det give to år og ti måneder, men når der er er tale om flere forhold, er det ikke usædvanligt, at der bliver givet en form for rabat, siger Dorthe Lysgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun oplyser også, at den 20-årige ikke har været dømt før, og at det også formidler straffen, at våbnene blev fundet på private adresse og altså ikke på offentlig vej.

Den 20-årige mand er stadig varetægtsfængslet og skal afsone sin straf direkte.

