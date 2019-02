20-årig fængslet for at have begået tre voldtægter

Tre voldtægter begået over tre år.

Sådan lyder sigtelsen mod en 20-årig mand, som tirsdag blev varetægtsfængslet i fire uger.

Fængslingen er sket efter et grundlovsforhør ved Retten i Randers. Det foregik tirsdag formiddag, men dørene var lukket. Derfor er det uvist, hvad politiet bygger sin mistanke på.

Manden er sigtet for at have voldtaget to 16-årige piger og en 18-årig kvinde i periode fra juli 2016 til januar i år. Desuden er han sigtet for et andet seksuelt overgreb mod en 19-årig kvinde for et år siden.

Skete i mindre by på Djursland

Alle tre voldtægter skete i en mindre by i Norddjurs Kommune, skriver Randers Amtsavis, der var til stede i retten og hørte sigtelserne blive læst op, inden dørene blev lukket.

Tilbage i juli 2016 truede og fastholdt han ifølge sigtelsen en 16-årig pige, som han voldtog, mens hun forgæves forsøgte at skubbe ham væk.

Ifølge Randers Amtsavis mener politiet, at den næste voldtægt skete knap to år senere i april 2018. Her skubbede han angiveligt en 18-årig kvinde ned i en seng, og voldtog hende, mens hun protesterede højlydt.

Nægter sig skyldig

I slutningen af januar i år gik det ifølge sigtelsen ud over en 16-årig pige, som blev voldtaget, mens hun desperat gjorde modstand, skriver Randers Amtsavis.

Manden, som er fra Norddjurs, nægter sig skyldig.

Han har også valgt at kære kendelsen til landsretten. Det betyder, at Vestre Landsret nu skal tage stilling til, om manden kan varetægtsfængsles.

Foruden voldtægter er den 20-årige sigtet for at have begået et andet seksuelt forhold mod en dengang 19-årig kvinde i januar 2018.