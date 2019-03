2 nattevagter til 60 syge beboere: - Det er alt for lavt

- Det er ikke forsvarligt og forargeligt. Det er alt for lavt, lyder det fra Nis Peter Nissen, der er direktør i Alzheimerforeningen.

Baggrunden er historien om Huset Nyvang, der er en demenslandsby i Randers, som TV 2 ØSTJYLLAND fortalte om torsdag.

På plejecentret lever mange ting ikke op til de pårørendes forventninger, blandt andet er der kun to nattevagter til 60 beboere med demens, hvilket er under landsgennemsnittet på 20 beboere pr. ansat.

- Han har ringet til mig om natten. Han har grædt og siddet med sit tøj på og sagt, at han ville af sted. Jeg har fosøgt at berolige ham hjemmefra, og flere gange har jeg talt med ham i tre kvarter, og der er ikke kommet nogen nattevagt, fortalte Janni Poort, der er ægtefælle til en beboer på Huset Nyvang.

TV2 ØSTJYLLAND har søgt aktindsigt i hendes mands sag, og den viser, at en af nattevagterne på et tidspunkt var inde hos Erik Poort 9 gange i løbet af en nat, fordi han stod op af sengen

Hos Alzheimerforeningen ser de gerne, at der i Danmark kommer særlige regler for, hvor mange beboere en nattevagt må have ansvaret for, ligesom der er i Sverige.

- Det her er et alvorligt problem. Men det er jo ikke kun et problem i Randers. Det er et generelt problem i hele landet, at bemandingen er for lav. Det sejler, og det kan mennesker med en demenssygdom ikke være tjent med, siger Nis Peter Nissen, der tilføjer, at mennesker med en demenssygdom ofte bytter rundt på nat og dag.

Får ikke, hvad de blev lovet

Torsdag kunne vi på TV2 ØSTJYLLAND fortælle, at flere pårørende ikke føler, at deres familiemedlemmer med demens får den behandling, som de bliver lovet.

De var blevet lovet et plejehjem, der ikke var som de andre. Demenslandsbyen Huset Nyvang skulle være et sted, hvor borgere med demens skulle kunne fortsætte så stor en del af deres tidligere liv som muligt.

Erik Poort synes ikke særligt godt om at være på Huset Nyvang.

Ved åbningen i marts 2018 kaldte Randers Kommune det ellers en lille by i byen. Her var et levende landsbytorv med bager, frisør, værksted, kulturhus og orangeri. En købmand, hvor beboerne kunne handle ind, som de plejede, inden sygdommen ramte. De skulle opleve liv og glæde ved cafébordene foran bageren.

Men her et år efter åbningen er det svært at få øje på det liv, der skulle være. Da TV2 ØSTJYLLAND besøgte Huset Nyvang, var landsbytorvet tomt. På et skilt ved købmanden viser åbningstiderne, at den blot har åbent i to timer to gange om ugen. Cafébordene foran bageren står uberørte i solen. Der er ingen beboere i bageren eller værkstedet.

- Det betyder, at de umuligt kan tage udgangspunkt i Eriks verden og den måde, som Erik har brug for, der bliver taget hånd om ham. Jeg har fået et dårligt fungerende plejehjem, hvor medarbejderne er overbelastede, fortæller Janni Poort, der er pårørende til en beboer.

Kommune: Det fungerer

Randers Kommune erkender, at de har været udfordret af langtidssygemeldinger og udskiftning af personalet.

29 er stoppet i løbet af et år, og 20 af dem har arbejdet under et år på plejecentret.

- Når man ser på det bagudrettet, så er det selvfølgelig ikke optimalt. Det vil jeg sige. Vi arbejder på at give en stabil ramme, og det er målet for alle vores beboere. Så det er ikke tilfredsstillende, siger omsorgschef i Randers Kommune, Lene Jensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

I forhold til nomeringen på plejecentret mener de, at den fungerer som den skal. De to nattevagter har mulighed for at kalde folk til fra andre centre og fra de udkørende nattevagter, hvis de har behov for det.

- Den fleksible måde vi har skruet det sammen på, hører jeg ikke, der skulle være nogen problemer med. Det er min overbevisning, at det fungerer som det skal. Jeg hører ikke, at det ikke fungerer, så derfor tænker jeg, at det fungerer, siger omsorgschef Lene Jensen.