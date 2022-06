SE VIDEOEN: Så vanvittig bliver der kørt i Aarhus Vest

Den 6. oktober 2020 blev den 23-årige Katrine Lilleøre Holm dræbt i samme kryds.

En 28-årig mand blev efterfølgende kendt skyldig i uagtsomt manddrab for at have påkørt og dræbt den ung kvinde. Ifølge anklageren kørte han over for rødt i krydset med en hastighed på omkring 90 km/t, hvor fartgrænsen som nævnt er 70 km/t.

Af anklageskriftet fremgik det, at den 27-årige også var tiltalt for i 2019 at have kørt 128 km/t på Viborgvej i Aarhus Vest, hvor hastighedsgrænsen er 60 km/t. Det udløste en betinget fængselsdom på 60 dage med krav om 80 timers samfundstjeneste. Han fik desuden en betinget frakendelse af kørekortet i tre år.