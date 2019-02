Irvin var med til at drille andre: Nu skriver han digte til mobbeofre

Med pennen i hånden og en klar mission i hovedet, har 18-årige Irvin Beckovic fra Galten sat sig til at skrive.

Han vil have østjyderne til at snakke om mobning. Derfor har han lavet en udstilling, hvor han fremviser en række digte, han har skrevet sammen til tidligere mobbeofre.

Jeg har gjort det for at skabe røre i andedammen. Irvin Beckovic, digter

Samtidig har han også fotograferet de personer, han skriver til.

- Jeg har gjort det for at skabe røre i andedammen. Det er for at tage et megarelevant emne op, som bliver overset af så mange mennesker. Så længe du ikke selv er involveret i mobning, så lukker du øjnene. Derfor skal der startes nogle relevante snakke om emnet, så folk lukker øjnene op, siger han.

Digtsamlingen indeholder også to billeder af de personer, der deltager. Her er det et af de billeder, som Ane Wingaa Spanner har fået taget af Irvin Beckovic.

Selv er han ikke blevet mobbet. Til gengæld har han selv været med til at drille. Og det har også været med til at kickstarte projektet.

- Jeg har ekstremt dårlig samvittighed over det. Selvom det er fem år siden, så er det stadig noget, jeg tænker over, lyder det fra den unge digter.

Fokus kan aldrig blive stort nok

En af dem, der har sagt ja til at deltage i Irvin Beckovics projekt, er Ane Wingaa Spanner fra Galten.

Hun har selv oplevet at blive mobbet i folkeskolen.

- Der kan ikke være nok fokus på antimobning. Tit er det som en ballon, der bliver sendt op. Så sprænger den, og så glemmer vi at have fokus på mobning igen. Derfor skal der være fokus på mobning hele tiden og alle steder, forklarer hun.

Som ung oplevede Ane Wingaa Spanner, at hendes eneste venner var dem, hun gik til spejder med.

Og med den historie i hovedet satte Irvin Beckovic sig til at skrive.

Da Ane var lille pige

Ville far ikke snakke med hende

Han ville kun tie..