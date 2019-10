18-årige Cecilie arrangerer loppemarked og giver overskuddet væk

Man behøver ikke at være voksen for at gøre en forskel. Det er 18-årige Cecilie Petersen et levende bevis på.

For selvom hun egentlig er som de fleste andre teenagere, der går til fester, hænger ud med venner og passer sin uddannelse, så har hun på det seneste brugt en masse fritid på at stable et kæmpe loppemarked på benene.

Jeg vil have det her til at lykkes. Så bliver jeg måske også nødt til at lade være med at tage i byen hver weekend. Eller blive ude til alt for sent. Cecilie Petersen, 18 år

- Jeg har jo det her gåpåmod, og jeg stopper ikke halvvejs i en opgave. Idet jeg ligesom allerede tilbage i november havde en aftale med Hørning Hallen her, så blev deft ligesom nødt til at ske. Jeg vil gerne lægge de her ekstra timer i det, siger Cecilie Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Pengene, hun tjener på loppemarkedet, skal gå til Kræftens Bekæmpelse, og selvom det gode formål betyder, at hun ikke bliver økonomisk rigere for det hårde arbejde, så får hun en hel masse skulderklap med hjem.

Alle 61 boder har været fyldt, og der er derfor fuld smæk på indtægten til Kræftens Bekæmpelse.

- Mega sejt at hun kan få sådan noget her stablet på benene. Det skal vi da bare bakke op om, siger Lisanne Ravn, der bor i Hørning.

- Jeg synes, det er flot. Det er et super godt initiativ, og jeg synes, det er fint, at hun er så ung og sætter gang i noget. Det synes jeg, siger Lenette Wiltoft Sørensen, der også var til loppemarked søndag.

Det er ikke tilfældigt, at valget faldt på Kræftens Bekæmpelse, da hun skulle vælge, hvor pengene skulle hen, når arrangementet var veloverstået.

Puslespil, tupperware, fodbolde og legetøj. Det er blot nogle af de ting, boderne bød på til loppemarkedet.

- Kræft kan ligesom ramme alle, lige meget om man lever sundt eller usundt og om man er lille eller gammel, siger Cecilie Petersen.

Mange timers forberedelse

Forberedelserne på den store begivenhed har budt på blandt andet uddeling af flyers, indhentning af sponsorater og generel spredning af budskabet i Hørning.

Og selvom den store arbejdsbyrde har betydet, at Cecilie Petersen har måtte vælge nogle andre ting fra, så har hun taget det med oprejst pande.

Der var intet særligt tema blandt boderne til loppemarkedet, og man kunne derfor søndag finde alverdens ting og sager i Hørning Hallen.

Cecilie Petersen har haft styr på tingene, men hun har alligevel kunne mærke nerverne. For når hallen er booket, reklamerne er uddelt og sponsorerne har doneret, så er der nemlig ingen vej tilbage.

- Hele morgenen har jeg tænkt, hvad hvis der ikke kommer nogen? Det bliver bare pinligt og alt muligt. I lang tid var der ikke solgt så mange stande, men pludselig røg der 15 stande på to dage, siger den 18-årige iværksætter.

Heldigvis gik det altså alt sammen. Billetterne blev solgt i hundredvis og alle 61 stande blev fyldt op, så Cecilie Petersen kan ånde lettet op.

- Jeg er i hvert fald stolt af mig selv, siger hun.