18-årig overførte penge til sine overfaldsmænd

En ellers helt almindelig bytur udviklede sig natten til torsdag noget ubehageligt for en 18-årig mand. Da han fik frarøvet sig et forholdsvist stort beløb via sin mobilepay konto.

- Han er på bar nede ved Klostergade og falder i snak med tre mænd ude foran. De foreslår at gå en tur, og det går han med til. På et tidspunkt går de ind i en baggård, hvor han angiveligt helt umotiveret bliver slået i hovedet, forklarer Janni Lundager, kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også 55-årig mand afgået ved døden efter trafikulykke

Herefter tager de tre mænd nogle lidt alternative midler i brug for at få fat i den 18-åriges penge.

Man sætter sig et spor, når man modtager pengene. Vi er også i gang med at følge de spor. Janni Lundager, Østjyllands Politi

- De tager hans mobiltelefon og tvinger ham til at give sin kode og der overfører de et beløb til et telefonnummer, han ikke kender. Så forsvinder de derefter fra stedet i en bil, siger Janni Lundager.

Utraditionel metode

På trods af, at det ikke er den mest traditionelle måde at anskaffe sig penge, så er det ikke helt ukendt for politiet, at tyve benytter sig af mobilepay.

- Det er noget, vi har set før, men det er ikke den mest gængse fremgangsmåde. For man sætter sig et spor, når man modtager pengene. Vi er også i gang med at følge de spor, der er, udtaler Janni Lundager.

En 18-årig mand blev i nat udsat for et røveri i Aarhus midtby, hvor han blev truet til at udlevere kode til telefon og MobilePay. Har du set noget? Så kontakt os på 114 - se mere i døgnrapporten https://t.co/QXixCyB73n #politidk #anklager pic.twitter.com/UttX0dBinG — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) August 1, 2019

Selvom den 18-åriges penge er overført fra egen profil og til en af tyvenes telefon. Så har politiet givet nogle råd til, hvordan han bedst sikre sig at få sine penge igen.

- Vi har anbefalet ham, at han sikrer sig de oplysninger. For eksempel ved hjælp af et skærmbillede, så man har beviser på, at der er foregået en overførsel, fortæller Janni Lundager.

Mangler detaljer

De tre mænd er efterlyst og beskrives med følgende signalement.

Signalement af de tre mænd A – ham der slog: Mellemøstlig af udseende

17-19 år gammel

175-180 cm høj

Almindelig af kropsbygning

Mørk i huden og med sort hår der var kort ved ørerne og længere, tilbageredt på toppen

Var iført en sort hoodie, sorte bukser og sorte sko

Talte dansk B: Mellemøstlig af udseende

17-19 år gammel

Ca. 175 cm høj

Almindelig af kropsbygning

Mørk i huden og med sort, kort hår

Var iført sorte bukser

Talte dansk C: Mellemøstlig af udseende

Ca. 18 år gammel

Ca 175 cm høj

Almindelig af kropsbygning

Mørk i huden og med kort, stort hår

Var iført mørkeblå bukser - muligt jeans

Talte dansk

Da den 18-årige var beruset under hele seancen, så er der nogle detaljer, som politiet godt kunne bruge hjælp til.

- Hvis man har set de her personer enten foran baren eller på den tur, de har gået. Så vil vi gerne høre fra dem. Ikke mindst for at høre noget om de tre personer. Den 18-årige mener, at de kørte derfra i en bil, men vi har ingen oplysninger om bilen.