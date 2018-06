18-årig nybagt mor har fået huen på: - Det betyder rigtig meget

Freja Vindum fik sig noget af en overraskelse, da hun i september 2017 fandt ud af, at hun var gravid. Højgravid faktisk.

For kun ti uger senere blev den 18-årige gymnasieelev mor til Ella. Med hjælp fra sine forældre og bedsteforældre er det dog alligevel lykkedes hende at fortsætte i 3. g på Randers Statsskole.

Ellas oldeforældre har på skift passet hende i hverdagene, mens Freja Vindum har passet sin skole.

Onsdag blev Freja Vindum så endelig student.

- Det føles simpelthen så dejligt. Nu er jeg færdig, siger Freja Vindum til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan bevise en masse

Det er nemlig ikke nogen selvfølge, at Freja Vindum i dag kunne få huen på. Tilbage i september foreslog skolen, at hun tog en pause og kom tilbage for at tage sin studentereksamen.

Sådan blev det dog ikke. Ellas oldeforældre mødte ind hver dag klokken 7.30, og så tog Freja Vindum i skole. Oldeforældrene kom med Ella i barnevognen, så Freja Vindum kunne amme i pauserne.

- Det betyder rigtig meget. Jeg kan bevise en masse overfor Ella ved, at jeg har vist hende, at det godt kan lade sig gøre, siger Freja Vindum.

Nu står den så på barsel på fuld tid.

- Og så vil jeg gerne til København til jul, hvor jeg gerne vil læse journalistik eller kommunikation, siger Freja Vindum.

I dag fik Freja Vindum sin hue på. Foto: Privatfoto