18-årig anholdt efter 30 km lang biljagt gennem flere byer

En 18-årig mand er natten til tirsdag blevet anholdt, og han kan forvente at blive præsenteret for en stribe sigtelser for overtrædelse af færdselsloven.

- Han har kørt væsentligt over det tilladte og fuldstændig uansvarligt Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi.

På Randersvej ved Termestrup nord for Mørke kørte han forbi en politipatrulje. Betjentene bemærkede, at bilisten kørte underligt og ikke blændede ned for det lange lys.

Derfor vendte patruljen rundt og kørte efter bilen.

Det fik føreren af bilen, en 18-årig mand, til at sætte farten op og forsøge at køre væk fra patruljevognen.

30 kilometer i høj fart

Det blev begyndelsen til en lang jagt i høj fart, der strakte sig over 30 kilometer gennem Hornslet over Krajbjerg, gennem Eskerod, Ugelbølle og Rønde, inden biljagten endte i en rundkørsel i udkanten af Kolind.

Biljagten begyndte natten til tirsdag klokken 03.50 ved Termestrup.

Ved Kolind kørte den 18-årige ind over en rundkørslen og endte i grøften.

Det er endnu uklart, hvorfor bilisten valgte af stikke af fra politiet.

- Det har vi ikke overblik over endnu, men vi kan konstatere, at han ikke har kørekort, siger Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi.

Han fortæller, at man endnu ikke har helt overblik over, hvor hurtigt manden har kørt under jagten.

Flere sigtelser på vej

Den 18-årige kom ikke alvorligt til skade, da bilen kørte i grøften, men han blev kørt til tjek på skadestuen efterfølgende.

Østjyllands Politi er tirsdag formiddag ved at danne sig et overblik over biljagten, og det er derfor endnu for tidligt præcist at sige hvilke sigtelser, manden vil blive præsenteret for.

- Han bliver i hvert fald sigtet for at have kørt uden førerret, og derudover kommer der flere sigtelser for overtrædelse af færdselsloven, men vi skal lige danne os et overblik. Og så skal vi også se på, hvad der har været af trafik på strækningen i nat, og om han har været til fare for andre, siger Jakob Christiansen.

Biljagten begyndte kort før klokken 04.00 natten til tirsdag, og den 18-årige var ifølge politiet alene i bilen.