17-årig pige ramt af skud i baglåret – politiet søger vidner

Politiet søger vidner efter en episode natten til søndag, hvor en 17-årig pige fra Horsens blev ramt i baglåret, af det der formodes af være enten et hagl fra et luftgevær eller en luftpistol.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i et opslag på deres Facebookside.

Episoden udspillede sig, da pigen sammen med tre veninder krydsede Nørrebrogade ved byens Falck-station. Her kørte en mørk personbil forbi dem, og de hørte et højt knald, hvorefter pigen mærkede et ”bid” i baglåret.

- Under køreturen hjem, gik det op for pigen, at hun blødte, og hun havde hul i bukserne. Hun blev efterfølgende kørt på skadestuen i Horsens, og et blyhagl blev fjernet fra hendes baglår, står der i opslaget.

Læs også Minister kritiserer letbanedirektørs forkerte udtalelser

De fire pigerne mener derfor, at skuddet formentlig kommer fra den sorte personbil.

Sydøstjyllands Politi søger derfor vidner, der har set bilen eller hørt om lignende episoder.

Læs også Christoffer var første mand ved letbane-ulykken: - Det virker som en feberdrøm

Det var omkring den røde markering her på billedet, at pige blev ramt af skuddet. Kilde: Google Maps.

Ved du noget eller har du et tip, hvem gerningsmændene kunne være, så kan politiet kontaktes på 114.