17-årig dreng stukket ned på åben gade i Aarhus

Politiet rykkede fredag aften talstærkt ud til Kalmargade i det nordlige Aarhus efter en anmeldelse om knivstikkeri i Kalmargade.

Det var en 17-årig dreng, der klokken 19.13 selv ringede 112 og fortalte, at han var blevet stukket ned med en kniv.

Han er blevet stukket i benet og er bragt til behandling på skadestuen. Han er ikke i livsfare. Lars Bisgaard, vagtchef, Østjyllands Politi

- Han er blevet stukket i benet og er bragt til behandling på skadestuen. Han er ikke i livsfare, siger vagtchef Lars Bisgaard fra Østjyllands Politi.

Østjyllands Politi oplyser, at de fortsat er i gang med at finde spor. Foto: Local Eyes

Ifølge drengens forklaring skulle knivstikkeriet være sket på gaden.

- Vi er stadig i gang med at afsøge området for at finde spor, siger Lars Bisgaard kort før klokken 22.

Beskeden lyder samtidig, at der endnu ikke er anholdte i sagen, og at politiet ikke har yderligere oplysninger.

Knivstikkeriet fandt sted i et område, hvor politiet har oprettet visitationszone.