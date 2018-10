17-årig dømmes to et halvt års fængsel for trusler og vold

Tirsdag blev en 17-årig dreng fra Randers idømt to et halvt års fængsel i Retten i Randers. Det sker efter flere voldstilfælde, afpresning og vidnetrusler mod jævnaldrene. Han blev varetægtsfængslet tilbage i april, og nu er der afsagt dom på ubetinget fængsel.

Anklagerfuldmægtige, Cathrine Brunsgaard Jacobsen, er tilfreds med afsigelsen.

Læs også En 26-årig bilist blokerede for ambulance under udrykning

- Jeg mener, at det er en god dom, fordi den afspejler sagens alvor. Der er udmålt en lang ubetinget fængselsstraf, selvom der er tale om en 17-årig mand, som kun er straffet i begrænset omfang tidligere, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er udmålt en lang ubetinget fængselsstraf, selvom der er tale om en 17-årig mand, som kun er straffet i begrænset omfang tidligere Cathrine Brunsgaard Jacobsen, anklagerfuldmægtig

Den 17-årige har blandt andet slået en jævnaldrene dreng med knytnæve i hovedet, og han har skubbet en anden jævnaldrene dreng ned i en radiator.

Desuden har han gentagne gange truet en jævnaldrene dreng.

Han dømmes desuden også for trusler, hvor han har afpresset to personer til at give ham penge. Han har desuden anskaffet sig falske pengesedler, som blev vekslet til rigtig valuta.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Et udtryk for alvoren

Cathrine Brunsgaard Jacobsen mener, at tirsdagens domsafsigelse er et udtryk for, at retten ser med alvor på de forskellige forbrydelser.

- Straffens længde og form er et udtryk for, at retten ser med alvor på de mange begåede forhold, siger hun.

Og hun uddyber:

- I mange tilfælde får unge kriminelle en ungdomssanktion eller en betinget dom, eventuelt med vilkår om f.eks. samfundstjeneste eller tilsyn af kommunen. Men denne sag blev afgjort med ubetinget fængselsstraf - tiltalte skal altså i fængsel og afsone sin straf, siger hun.

Til trods for drengens alder står han til at skulle afsone de to et halvt år i fængsel.

Den 17-årige erkendte nogle forhold og nægtede andre. Han har anket dommen.