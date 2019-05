16 indlæggelser på et år: 19-årige Marie blev kastet rundt i psykiatrien

- Jeg ville rigtig gerne kæmpe for mit liv, men jeg var også bare så drænet og vildt træt, så jeg havde virkelig brug for nogle hænder, der greb mig, men det gjorde de ikke derude.

19-årige Marie Skovbo Bremer fra Aarhus ved om nogen, hvad det vil sige at blive kastet rundt i et system, hvor ressourcerne er knappe.

Fem år og 16 indlæggelser på psykiatrisk afdeling i Skejby tog det, før hun sidste år fik sin borderline-diagnose, som hun i dag er i behandling for.

- Havde jeg haft nogle indlæggelser, som havde været med fyldestgørende, og hvor der havde været tid til mig, så tror jeg ikke, at jeg havde endt med at have 16 indlæggelser, og nu føler helt traumer over at have været indlagt. Jeg fik det nærmest bare værre, lyder det fra Marie Skovbo Bremer til TV2 ØSTJYLLAND.

Marie Skovbo Bremer har oprettet en instagram-profil, hvor hun uden filter fortæller om sit liv med psykisk sygdom.

Udredningsretten og behandlingsgarantien halter i Region Midtjylland

Marie Skovbo Bremer er langt fra den eneste, der kender til problemerne i psykiatrien.

Tal fra Psykiatrien i Region Midtjylland viser, at patienter med depression og angst i december 2018 på Aarhus Universitetshospital i 46 procent af tilfældene ikke blev udredt indenfor den tid, loven siger. Samtidig blev behandlingsgarantien på samme afdeling heller ikke overholdt i 36 procent af tilfældene.

Den sammen tendens gør sig gældende på Afdeling for Psykoser, hvor udredningsretten i 12 procent af tilfældene ikke blev overholdt, mens behandlingsgarantien ikke gjorde i 31 procent af tilfældene.

Hvad betyder det? Behandlingsgarantien gælder for personer, der er henvist og visiteret til psykiatrisk behandling på et offentligt sygehus. Når man er omfattet af behandlingsgarantien har man ret til behandling indenfor 30 dage efter henvisningen er modtaget. Hvis Region Midtjylland ikke kan tilbyde behandling indenfor de 30 dage på den afdeling, man er henvist til - eller på en af de øvrrige afdelinger i regionen - kan man vælge at blive behandlet på et af de private behandlingstilbud, som Danske regioner har indgået aftale med. Udretningsretten indebærer at patienterne har ret til at bliuve udredt indenfor 30 dage. Er det - af lægefaglige grunde - ikke muligt at udrede patienten indenfor tidsfristen, skal patienten have en skriftlig plan for udredningsforløbet. Kilde: Psykiatrien i Region Midtjylland

I Aarhus Universitetshospitals Psykiatrien forklarer man problemerne med, at de blandt andet skyldes udfodringer i forbindelse med udflytningen fra Risskov til Skejby.

Der skal flere penge til psykiatrien

Det er ikke noget nyt, at psykiatrien er presset. Derfor er der de seneste to år blevet afsat 75 millioner kroner ekstra til psykiatrien.

Men der skal mere til, hvis man skal i mål med psykiatrien, lyder det fra formanden for psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland, Jacob Klærke (SF).

Ekstra penge tilført psykiatrien Budgetsforliget 2018: 25 millioner kroner. Budgetforliget 2019: 50 millioner kroner.

- Vi har brug for måske 10 gange så mange midler. Der er brug for, at folketingspolitikerne sætter sig ned og laver en langsigtet plan, hvor vi skridt for skridt kan løfte psykiatrien op på niveau med resten af sundhedsvæsenet, forklarer han.

Marie håber at blive hørt

Marie Skovbo Bremer er fortsat i behandling for sin borderline på Psykiatrisk afdeling i Skejby. Og nu håber hun inderligt, at folketingspolitikkerne vil handle.

- Intensionerne er gode, men der er ikke nok penge, hænder og tid til at tage vare på det her, så jeg tænker, at der skal så mange flere ressourcer til i forhold til, hvor mange syge mennesker der er derude, siger hun.

Det har haft store konsekvenser for Marie Skovbo Bremer at være psykisksyg. Hun har blandt andet været nødt til at droppe ud ag gymnasiet.

Se med i vores udseendelse klokken 19.30, hvor psykiatrien kommer under lup af to østjyske folketingskandidater.

