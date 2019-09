16-årig slået og sparket under røveri

En 18-årig mand er ved et grundlovsforhør tirsdag ved Retten i Randers blevet varetægtsfængslet i fire uger. Han er mistænkt for at have overfaldet og røvet en 16-årig dreng i weekenden.

Ifølge Østjyllands Politi skete røveriet lørdag aften ved Lille Rosengård i Randers.

Læs også Kviksands-lignende tilstande ved populær strand - Ægtepar sank til brystet

Under røveriet er den 16-årige ifølge politiet både blevet slået og sparket, inden han fik frarøvet sin taske, hvor han havde flere værdigenstande i.

Sparsomt med oplysninger

Dagens grundlovsforhør blev afholdt for lukkede døre, hvorfor politiet ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.

Læs også Webdok: Marcus fik adgang til sin fars spilkonto - og så startede familiens helvede

- Det skyldes efterforskningsmæssige årsager, siger Janni Lundager, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Ved grundlovsforhøret blev den 18-årige altså varetægtsfængslet i fire uger. Ifølge politiet erkendte han delvist forholdene, men kærede kendelsen.