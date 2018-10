16-årig pige i livsfare efter trafikuheld - politi søger vidner

En blot 16-årig pige er i kritisk tilstand, efter at hun tirsdag aften pådrog sig et kraniebrud ved et voldsom trafikuheld i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Umiddelbart ser det ikke for godt ud, men vi håber naturligvis på det bedste, siger vagtchef Flemming Lau.

Fire personer var involveret i trafikulykken, hvor en en varebil og en personbil kørte ind i hinanden i krydset ved Ravnsbjergvej og Skanderborgvej i Aarhus-forstaden Viby. To kom til skade - heriblandt den 16-årige pige.

Det er sket i et lysreguleret kryds, og der er er en, der må være kørt frem for rødt. Flemming Lau, vagtchef, Østjyllands Politi

Østjyllands Brandvæsen blev kaldt til ulykken, hvor brandvæsenet hjalp med at få fastklemte personer ud af bilerne. Foto: Local Eyes

Ved uheldet væltede varebilen om på siden og beskadigede en af masterne, hvor lyssignalet sidder. Det mørkelagde krydset i en periode.

Sigtelse på vej

Uheldet skete kort før klokken 20, og adskillige ambulancer blev sendt til ulykkesstedet.

Trafikuheldet vil højst sandsynligt medføre et retsligt efterspil.

- Det er sket i et lysreguleret kryds, og der er er en, der må være kørt frem for rødt, men vi ved ikke, hvem det er. Vi efterforsker lige nu, siger vagtchef Flemming Lau til TV2 ØSTJYLLAND.

For at klarlægge hændelsesforløbet vil Østjyllands Politi meget gerne tale med eventuelle vidner.

- Vi har en del vidner, men vi vil gerne opfordre vidner, som endnu ikke er blevet afhørt, til at rette henvendelse til politiet, siger Flemming Lau til TV2 ØSTJYLLAND.

Trafikuheldet blev anmeldt til politiet tirsdag klokken 19.58. Østjyllands Politi kan kontaktes på telefonnumer 114.

