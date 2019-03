15-årige Rune spiller klaver seks timer om dagen: Nu dyster han mod verdenseliten

15-årige Rune Leicht Lunds fingre danser ubesværet hen over tangenterne og får Beethovens toner til at flyde fra flygelet ud i Musikhusets Store Sal.

På tilskuerpladserne noterer dommere med små flag foran sig på deres papirer, mens publikum klapper.

Der er international klaver konkurrence for unge pianister i Aarhus i disse dage og de unge mennesker forstår at spille, så det i hvert fald for et utrænet øre lyder meget imponerende.

På tilskuerpladserne sidder dommeren og de unge pianisters pårørende hovedsageligt.

Stor præmie

15-årige klavertalent fra Randers er da også selv ganske godt tilfreds:

- Jeg synes, det gik rigtig godt. Jeg er rimelig tilfreds med næsten alle stykkerne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND efter sin præstation.

I konkurrencen dyster han mod 19 andre pianister mellem 11 og 16 år. Pianisterne er rejst til Aarhus fra hele blandt andet Kina, USA og Australien for at deltage og dén der vinder førstepræmien, får en pengepræmie på 44.800 kr.

Fingrene er trænede i at danse hurtigt hen over flygelets tangenter.

Musik i blodet

Rune Leicht Lund kommer fra en musikerfamilie, hvor både mor og far er uddannet fra musikkonservatoriet på henholdsvis klarinet og violin.

Selv kastede han sig over klaverspillet, da han var otte år.

- Vi har et klaver derhjemme og så lærte min mor mig at spille nogle stykker. Det gik godt og så begyndte jeg at tage klavertimer.

Siden har klaverspillet taget fart for den unge randrusianer og han har deltaget i klaverkonkurrencer verden over.

Runes mor Mette Leicht Lund støtter sin søn i de mange daglige øvetimer på klaveret.

Spiller seks timer dagligt

De seneste uger har den 15-årige randrusianer øvet sit klaverspil seks timer om dagen for at blive klar til konkurrencen.

- Det kan være svært at nå det på hverdage, fordi der også er skole, men jeg er fritaget fra valgfag, så jeg kan gå ind og spille klaver i de timer i stedet, fortæller Rune Leicht Lund.

Hans mor Mette Leicht Lund, der selv er musiker, støtter op om de mange daglige timer foran klaveret:

- Rune øver flittigt og gerne og vi prøver at støtte ham så meget, som vi overhovedet kan, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Klaver-konkurrencen bliver afholdt i Musikhuset i Aarhus og bliver afsluttet den 23. marts.