15-årige drenge mistænkes for brande ved søbade

Flammerne var høje, da Vestre Søbad ved Silkeborg natten til torsdag brændte ned til grunden. Fredag eftermiddag måtte Midtjysk Brand og Redning rykke ud til en brand ved Østre Søbad i Silkeborg.

Alt tyder på, at begge brande er påsatte, men politiet har hidtil ikke kunne præsentere nogle mistænkte i de to sager.

Nu mener Midt- og Vestjyllands Politi dog at have et gennembrud i form af to 15-årige drenge, der kan kobles til branden ved Østre Søbad.

- Flere vidner har bemærket et par unge mennesker, og den ene har set to drenge løbe væk fra stedet, siger vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Vestre og Østre Søbad ligger ud til Almind Sø ved Silkeborg.

Den ene af de to drenge har allerede fortalt politiet, at han var inden på Østre Søbad for at tisse, og at det var den anden, der satte ild til en håndpapirsholder.

Det er ikke utænkeligt, at de to teenagere også står bag den mere voldsomme brand på Vestre Søbad. Det kan 'sagtens være mistænksomt', mener vagtchef Jens Claumarch.

- Det lyder jo lidt sært, at der er påsat brande på to søbade med nogle hundrede meters afstand på tre dage. Det er naturligt, at man tænker tanken, at det er de samme, der står bag begge brande, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Lokalpolitiet i Silkeborg vil mandag prøve at finde ud af, hvor de to 15-årige drenge har været natten til torsdag, hvor Vestre Søbad brændte ned til grunden. Drengenes alibier skal kigges efter i sømmene.

- Man kan hurtigt be- eller afkræfte, om det er muligt, at de har været ved Vestre Søbad. Hvis de fx har været i København med deres forældre, er det jo tydeligvis ikke dem, siger vagtchef Jens Claumarch.

De to 15-årige er begge fra Silkeborg. På grund af deres unge alder, vil forældre og sociale myndigheder blive involveret i sagen.

