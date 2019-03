148 nye personer er sigtet for børneporno i Umbrella-sag

Politiet har sigtet yderligere 148 personer for deling af børneporno i forbindelse med Umbrella-sagen om deling af krænkende videoklip.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Det er forbløffende og helt uforståeligt, at videoen ser ud til fortsat at være blevet delt efter januar 2018, hvor der har været så meget omtale af sagen Flemming Kjærside, politikommissær, Nationalt Cybercrime Center

I januar sidste år oplyste politiet, at de sigtede 1004 personer for at dele børneporno ved at have delt videoklip med seksuelt indhold, hvor en 15-årig dreng og pige ses.

Siden har en række prøvesager været for retten, der skal være rettesnor for, hvordan sagerne efterfølgende skal behandles.

Deler video på trods af advarsler

Cirka 100 af de nye mistænkte skal ifølge politiet have delt videoen i samme tidsrum som de oprindeligt sigtede.

Men 50 af de unge, der bliver sigtet nu, har delt videoen trods politiets offentlige advarsler om, at det er strafbart, og på trods af den store medieomtale, som sagen medførte i begyndelsen af 2018.

Særligt de seneste 50 delinger undrer og ærgrer derfor Flemming Kjærside, som er politikommissær i Nationalt Cybercrime Center (NC3).

- Det er forbløffende og helt uforståeligt, at videoen ser ud til fortsat at være blevet delt efter januar 2018, hvor der har været så meget omtale af sagen.

Nye sager ved politikredsene Fyn: 10

København: 22

Københavns Vestegn: 23

Midt og Vestjylland: 12

Midt og Vestsjælland: 14

Nordjylland: 8

Nordsjælland: 14

Syd og Sønderjylland: 16

Sydsjælland og Lolland Falster: 10

Sydøstjylland: 7

Østjylland:12

Total: 148 Se mere

- Alle burde på dette tidspunkt være klar over, at der er tale om deling af børneporno, som kan få meget alvorlige konsekvenser for både offeret og for den, som deler, siger han i pressemeddelelsen.

Den første dom i Umbrella-sagen, som lød på 40 dages betinget fængsel samt en bøde, blev stadfæstet i Højesteret i januar 2019. De resterende sager er aktuelt på vej i retten.

Politiet kommer endnu engang med en klar opfordring til at lade være med at dele videoer med krænkende materiale.

102 østjyder er sigtet

De nye sigtelser betyder, at der nu er 102 personer fra Østjylland, der er sigtet for at dele videoen.

Østjyllands Politi kan endnu ikke sige, hvem de nye sigtelser i Østjylland drejer sig om, men af de første 90 personer, der blev sigtet i december 2017, var der tale om 68 drenge og ni piger i alderen 14 til 22 år.

Dertil kommer der 12 sigtede fra Silkeborg kommune, der hører under Midt- og Vestjyllands Politi. Der er også personer, der er sigtede i Sydøstjyllands Politikreds, som dækker Horsens og Skanderborg kommuner.

- Det er meget alvorligt at distribuere børneporno. Så denne sag viser, hvor vigtigt det er, at man tænker sig om, inden man sender den slags materiale videre til vennerne. Det kan være ødelæggende for ofrene, og desuden kan det få store konsekvenser for de mange unge mennesker, som har delt det. Afhængigt af omfanget kan man blive idømt alt fra bødestraf til ubetinget fængsel for at dele den type indhold med andre. Så det skal domstolene tage stilling til, når de mange sager kommer for retten, lød det fra politiinspektør hos Østjyllands Politi, René Raffo, tilbage i januar 2018.

SAGEN KORT FORTALT I december 2017 bliver to teenagere fra Nordsjælland dømt for at dele to sex-videoer og et billede af en 15-årig pige på Facebook.



Materialet er af seksuel karakter. Siden bliver videoerne og billedet delt tusindvis af gange på Facebook via Messenger.



De mange delinger bliver opdaget af Facebook, der orienterer Europol, som sender sagen videre til Rigspolitiet. Det fører til, at politiet frem til i dag har sigtet 1004 personer.



Heraf 77 personer alene fra Østjyllands Politikreds.



De er sigtet for distribution af børneporno. Det drejer sig om 68 drenge/mænd og ni piger/kvinder i alderen 14 til 22 år.



De sigtede i Østjylland alene har delt materialet omkring 1.400 gange tilsammen. Strafferammen er fra bøde til fængsel. Mere end et år efter de første 1004 personer blev sigtet, har Politiet sigtet 148 yderligere personer i den såkaldte Umbrella-sag.

Største sag i Danmark

Sagen begyndte, da Facebook blev opmærksom på, at materiale af seksuel karakter blev delt blandt unge på Facebooks chatplatform messenger. Dansk politi indledte sagen under navnet Umbrella.

I den omfattende sag, hvor 1004 personer på landsplan er blevet sigtet, har 11 ud af landets 12 politikredse samt Grønland været involveret.

- Det er i hvert fald den største sag, jeg har hørt om i Danmark, hvor man snakker fildeling af børneporno blandt unge mennesker, lød det fra René Raffo.

Anklagemyndigheden har rejst ni prøvesager, som den vil bruge som pejlemærke for, hvordan de øvrige sager skal behandles.

