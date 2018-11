Der kan være omkring 140 nye almene boliger på vej til Godsbanen i Aarhus. En ny lokalplan er klar til at blive behandlet i byrådet, og her er der lagt op til at bygge cirka 140 almene boliger til familier og socialt udsatte.

- Beboerne i det nye byggeri vil bidrage til, at Godsbanen, som vi i forvejen kender som et alsidigt område, bliver et af midtbyens mest mangfoldige. Jeg synes, det er meget positivt, at vi også skaber plads til de blandede områder i den centrale del af Aarhus, siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, i en pressemeddelelse.

Her kommer de cirka 140 almene boliger til at ligge. Foto: Aarhus Kommune - Teknik og Miljø

Det nye byggeri er et led i Udviklingsplanen for Godsbanearealerne, der blev vedtaget af Byrådet i september 2017. I planen er der blandt andet sat rammer for bygningernes arkitektur og udendørsarealer.

Derudover skal der rives bygninger ned, og kontorer, arkitektskole, p-hus og almene boliger rykker ind.

Efter planen skal byggeriet lægge sig op af den allerede eksisterende arkitektur i området, og der vil blandt andet blive benyttet genbrugstegl.

I stueetagen er der lagt op til at lave udadvendte aktiviteter som f.eks. en minicafé, et atelier eller lignende for at styrke det levende og aktive bymiljø på godsbanen.

Transformationen er allerede i gang

Allerede nu er Aarhus Kommune i fuld gang med at hamre, skrue og banke i godsbaneområdet. Det betyder også, at en del af de erhvervsdrivende i området er på vej ud.

En af dem er Sacha Bechtle, der er stifter og ejer af Plukk, som er en plantevirksomhed med blandt andet konceptbutikken, Plantecaféen.

- Det har været en forudsætning hele tiden. Og hvis vi ikke skulle rives ned, så havde Plantecaféen slet ikke været her. For fristen gav os et skub, sagde hun til TV2 ØSTJYLLAND i juni.

Hvis lokalplanen for de almene boliger bliver vedtaget i byrådet, skal den i offentlig høring, inden Aarhus Kommune endeligt kan godkende projektet.