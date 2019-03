14 sigtet for at dele video med drabet på kvinde i Marokko

Østjyllands Politi har samlet og gennemgået 118 henvendelser fra hele landet vedrørende deling af en video af et drab på en kvinde i Marokko. Det har nu ført til sigtelse af i alt 14 personer.

- Ud af de 118 henvendelser, vi har modtaget og gennemgået, har 14 sager ført til en sigtelse. De sager har vi sendt retur til de relevante politikredse, der i går har kontaktet de 14 personer, der alle er blevet sigtet for at have overtrådt straffeloven ved at dele videoen – typisk via Facebook Messenger eller andre sociale medier, siger politiinspektør ved Østjyllands Politi Michael Kjeldgaard i en pressemeddelelse.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen kom fra Ikast, men hun studerede til daglig friluftsliv på Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark. Det gjorde hun sammen med 28-årige Maren Ueland fra Bryne i Rogaland.

De var i december sidste år sammen rejst på ferie til Marokko, da de brutalt blev dræbt.

En video af drabet har efterfølgende floreret på sociale medier, selv om blandt andre politiet udtrykkeligt har opfordret borgere til ikke at se den.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen fra Ikast (tv.) og 28-årige Maren Ueland fra Bryne i Rogaland. Foto: Privatfoto

Risikerer op til tre år

Efter aftale med Rigsadvokaten besluttede Statsadvokaten i Viborg i midten af januar, at koordineringen af efterforskningen af delingerne af drabsvideoen fra Marokko skulle samles i Østjyllands Politi for at sikre en ensartet behandling af sagerne.

Den indledende sagsbehandling er nu afsluttet, og sagerne er sendt retur til politikredsene.

Det er vigtigt, at vi taler med vores børn og unge om, hvad krænkende film og billeder er, og at de skal slettes og aldrig deles videre. Tenna Wilbert, chef for Rigspolitiets Nationalt Forebyggelsescenter

Østjyllands Politi fik til opgave at undersøge, hvorvidt der var begået noget strafbart i forbindelse med delingerne af videoerne, og sammen med anklagemyndigheden afklare, hvilke paragraffer der i så fald skulle bringes i spil.

- 12 personer er sigtet for, under særligt skærpende omstændigheder, uberettiget at have videregivet videoen, uagtet at den vedrører en anden persons private forhold under omstændigheder, som åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. De sidste to er sigtet for offentligt udtrykkeligt at have billiget terrorhandlingen, som skete ved drabene af de to kvinder, siger vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen.

Overtrædelse af straffelovens § 264 d straffes under særligt skærpende omstændigheder med fængsel i op til 3 år, mens overtrædelse af § 136 stk. 2 straffes med bøde eller fængsel i op til to år.

Se ikke videoen – slet den

De 14 sigtelser understreger alvoren af at dele drabsvideoen fra Marokko. Men det er ikke bare strafbart, det er også krænkende for både ofre og pårørende, og så kan det være en voldsom og dybt ubehagelig oplevelse for både børn, unge og voksne at se den.

Derfor opfordrer politiet endnu engang, til at man ikke ser videoen, men hurtigst muligt får den slettet, hvis man har den liggende.

- Det er vigtigt, at vi taler med vores børn og unge om, hvad krænkende film og billeder er, og at de skal slettes og aldrig deles videre, hvis man får dem tilsendt. Både fordi det er ulovligt at dele, men i høj grad også, fordi det har forfærdelige konsekvenser for ofrene og deres nærmeste, siger chefen for Rigspolitiets Nationalt Forebyggelsescenter Tenna Wilbert.

Hvis man ønsker hjælp eller rådgivning, kan man finde yderligere information på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside www.dkr.dk.