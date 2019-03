14 anholdt efter klimademonstration i Aarhus

Omkring 60 klimademonstranter trodsede regnen og spærrede Frederiks Allé fredag.

Læs også Klimaaktivister spærrer trafikken i Aarhus med ulovlig blokade

Efter to timers demonstration blev de bedt om at trække til side, men 14 af demonstranterne fulgte ikke politiets instruktion og blev efterfølgende anholdt uden videre dramatik.

Det fortæller vagtchef Per Bennekov fra Østjyllands Politi.

- Vi havde egentlig troet på, at regnen ville gøre arbejdet for os, men til sidst gav vi dem en frist, der hed klokken 15.30. De fleste flyttede sig, men vi endte med at anholde dem, der ikke opgav så let, siger han.

Vi opnåede det, vi gerne ville. Vi ville gerne have nogle folk anholdt, så vi kunne få sat fokus på vores sag. Adrian Malte Frandsen, aktivist

De 14 demonstranter vil nu blive sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Opnåede hvad de ville

Selvom det var koldt at stå i regnen bevæbnet med påskeliljer, kaffe, paraplyer og kage, så var demonstrationen det hele værd.

Det fortæller Adrian Malte Frandsen, som var blandt de cirka 60 aktivister, der demonstrerede omkring Frederiksallé fredag.

- Da vi fik en advarsel af politiet, var der alligevel nogen, der blev stående. Dem, der var trukket til side, blev og råbte opbakkende ord til de sidste, fortæller han og fortsætter.

00:19 Her kan du høre Adrian Malte Frandsen fortælle, hvorfor aktivisterne valgte at demonstrere. Luk video

- Vi opnåede det, vi gerne ville. Vi ville gerne have nogle folk anholdt, så vi kunne få sat fokus på vores sag.

Allerede klokken 13.15 ankom politiet til stedet og indledte en dialog med demonstranterne.

Omkring to timer senere blev de sidste anholdt og demonstrationen opløst.