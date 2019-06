14-årig udsat for røveri: Politiet efterlyser to personer

Østjyllands Politi håber nu på hjælp fra offentligheden til at finde frem til to mænd, der menes at stå bag et gaderøveri mod en 14-årig dreng, som blev truet med at få halsen skåret over.

Røveriet fandt sted torsdag den 28. marts klokken 19.13 i Stavtrup, og siden har politiet forgæves forsøgt at finde frem til de to formodede gerningsmænd.

- Vi har forsøgt at frem til de to personer, men det er ikke lykkes, så derfor tager vi det her skridt og efterlyser dem med billeder, siger kommunikationsrådgiver Janni Lundager fra Østjyllands Politi.

Ved du noget? Har du oplysninger i sagen, vil Østjyllands Politi meget gerne høre fra dig.



Det kan ske på telefonnummer 114.

Den 14-årige dreng blev antastet af to mænd, da han stod af bussen, linje 11 fra Viby Torv i retning mod Stavtrup, torsdag den 28. marts.

De to personer havde forinden kørt i samme bus, men de forlod begge bussen lige efter drengen, hvorefter de antastede ham og sagde, at han skulle følge med dem.

Truede med at skære halsen over

Den 14-årige dreng valgte at følge med, og da de var kommet lidt væk derfra og ind på et grønt område bag Stavtrup Fritidsklub, beordrede de drengen til at tømme sine lommer og aflevere sin bæltetaske.

Herefter tog den ene af de to mænd, kaldet A, tingene og truede den 14-årige med, at hvis man fortalte noget om det til politiet eller sine forældre, ville han få skåret halsen over.

Her ses de to personer, som efterlyses i forbindelse med røveriet.

Østjyllands Politi håber nu ved at offentliggøre billede og video af de to formodede gerningsmænd, at nogen kan genkende dem. Kan du det, eller har du oplysninger i sagen, hører Østjyllands Politi meget gerne fra dig på telefonnummer 114.

De to formodede gerningsmænd beskrives således:

A) Han beskrives som mellemøstlig af udseende, 16-17 år gammel og Cirka 185-190 centimeter høj. Han er almindelig af kropsbygning og har sort, kort, krøllet hår og trimmet fuldskæg. Han var iført sorte bukser med et hvidt mærke nederst på benene, en sort jakke og sorte sko. Han talte dansk. Det er ham, der sidder med ryggen til kameraret på billedet øverst i artiklen.

B) Han beskrives som værende 15-16 år gammel, cirka 160 centimeter høj og almindelig af kropsbygning. Han er lys i huden og har mørkeblondt hår. Han var iført jeans, en sort hættetrøje, grøn jakke og hvide kondisko. Derudover medbragte han en bærepose.