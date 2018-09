14-årig pige var væk i flere måneder: Nu er hun fundet i god behold

Siden den 1. juni har politiet ledt efter en 14-årig pige fra Odder-området, der havde forladt sin efterskole i Vestjylland uden at give lyd fra sig.

Gennem de seneste måneder har politiet flere gange været ude i medierne for at opfordrer folk, der har oplysninger i sagen, om at henvende sig. Politiet har hele tiden fastholdt, at intet tydede på, at der var sket noget kriminelt.

Og det har heldigvis også vist sig at holde stik.

Fundet i god behold

- Hun er fundet på en adresse i Vestjylland, og hun er i god behold, siger vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Ifølge politiet havde pigen søgt ophold hos nogle bekendte i sin omgangskreds, og hun er nu hjemme hos sin familie igen.