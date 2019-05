14-årig bruger tre timer hver dag på bønder og tårne

14-årige Jonas Bjerre fra Skanderborg bruger hver dag tre timer på at lave lektier.

- Jeg sidder og løser opgaver, fortæller han.

Tre timer om dagen bruger Jonas Bjerre på skakopgaver.

Men det er ikke skoleopgaver i matematik eller dansk. Det er skak, som den teenageren bruger meget af sin tid på.

- Det er nogle opgaver, man laver rimelig hurtigt. Og så er det meningen, at man skal kunne genkende mønstre, siger Jonas Bjerre til TV2 ØSTJYLLAND.

Imens hans klassekammerater er til valgfag på skolen, så har han fået lov til at holde tidligt fri.

- Jeg har fået fri, så jeg ikke behøver komme til valgfag. Så kan jeg tage hjem og træne skak i stedet for.

I stedet for valgfag på skolen, så har Jonas Bjerre fået lov til at løse skakopgaver derhjemme.

Han har da også brug for al den træning, han kan få. I næste uge skal han nemlig spille to partier mod Norges suveræne verdensmester i skak – Magnus Carlsen.

- Det er en kæmpe chance at få lov til at spille mod ham. Det mest sandsynlige er, at jeg bare taber to partier. Hvis jeg kan undgå at tabe begge partier, så er det rigtig fedt.

Jonas Bjerre skal spille to partier mod sit store idol, og den regerende verdensmester Magnus Carlsen.

Begyndte i en tidlig alder

Jonas Bjerre er en dreng som alle andre. Han går til fodboldtræning to gange om ugen, men skak er nummer ét.

- Min far lærte mig at spille, da jeg var fem-seks år. Og så kom jeg ind i skoleskakklubben.

Jonas Bjerre var kun 9 år gammel, da han blev mesterspiller i skak. Foto: Privatfoto

- Der var det fordi, jeg syntes, det var fedt at spille skak, fortæller Tavs Bjerre, som er far til Jonas.

Jonas Bjerre blev hurtigt bedre end de andre. Allerede som 9-årig kunne han kalde sig selv som mesterspiller.

- Jeg synes, det er sjovt og meget interessant. Og jeg får også mange venner, når jeg er rundt og spille til turneringer, sagde den dengang 9-årige Jonas Bjerre til TV2 ØSTJYLLAND.

Jonas Bjerre dengang han var omkring 9 år.

- Vi har ikke haft en plan, vi har kørt efter. Men på den anden side så har vi rimelig hurtigt fået ambitioner. Skak det er vigtigt for hele familien, for det er jo et familieprojekt, fortæller far Tavs Bjerre.

Familien bruger også meget tid og ferier på skak. Og penge på at rejse rundt til turneringer.

- Vi har satset på det, og det tror jeg, man skal, hvis det skal blive til noget, siger Tavs Bjerre.

På et tidspunkt blev han meget bedre end mig, og så var det ligesom ikke så sjovt. Tavs Bjerre, far til Jonas.

Men selvom skak fylder meget, så spiller far og søn næsten aldrig mod hinanden. Niveauforskellen er for stor.

- Da jeg var 10-11 år begyndte jeg, at få overtaget, fortæller Jonas Bjerre.

Det bliver ikke til mange skakkampe mellem far og søn, da Jonas er blevet for god.

- Da vi startede var jeg meget bedre end Jonas, og på et tidspunkt blev han meget bedre end mig, og så var det ligesom ikke så sjovt, siger far Tavs Bjerre.

Et fantastisk talent

I 2017 blev Jonas Bjerre europamester i sin aldersklasse. Og året efter blev han nummer to til danmarksmesterskabet – og samtidig udnævnt til international mester.

Den danske stormester Peter Heine Nielsen har trænet verdensmesteren Magnus Carlsen, da han var helt lille, og han følger også med i Jonas Bjerres udvikling.

- Jonas Bjerre er et fantastisk talent. Vi har ikke set noget lignende i dansk skak meget, meget længe, siger Peter Heine Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Magnus Carlsen (tv) og Peter Heine Nielsen (th). Foto: Privatfoto

- Jeg var en kort overgang oppe som nummer 35 i verden, og Jonas har uden tvivl et større talent, end jeg havde. Det er ikke umuligt for Jonas at nå derop. Men konkurrencen er også blevet hårdere.

Her er Indien blevet en super stormagt, hvor millioner af børn går til skak. Og lande som Kina og Rusland går også meget op i skak.

- Så det er ikke en givet sag. Det giver grundlæggende sig selv, at han kommer i top 100. Om han kan komme op i top 10 eller top 20, det er på vippen, og det er spændende at finde ud af. Han gør en masse rigtige ting, så jeg er grundlæggende optimist, fortæller Peter Heine Nielsen.

Allerede som barn dystede Jonas Bjerre mod skakspillere, som var en del ældre end ham selv.

En kæmpe oplevelse

Til DM i påsken i år sluttede Jonas Bjerre på en delt førsteplads, og scorede sin først stormesternorm.

Og selvom han tabte omkampen til Allan Stig Rasmussen, så fik han tilbudt to opvisningskampe mod Magnus Carlsen, som i næste uge gæster København.

- Det er svært ikke at være fan af ham på grund af den måde, han spiller på for tiden. Han har vundet alle de store turneringer her de sidste par måneder, siger Jonas Bjerre.

Jonas Bjerre i den afgørende kamp til DM, hvor han taber til Allan Stig Rasmussen. Foto: Privatfoto

- Jeg skal bare spille det, som jeg er bedst til.

Mine chancer er ikke så store, men jeg vil prøve at spille mit bedste og tage det som en oplevelse. Der er ikke nogen, der regner med, at jeg kan gøre noget. Jonas Bjerre, skakspiller.

I mellemtiden går han ind på en database, som hedder Chessbase, hvor alle partier er lagret. Her gennemtravler Jonas Bjerre sig igennem alle Magnus Carlsens.

- Mine chancer er ikke så store, men jeg vil prøve at spille mit bedste og tage det som en oplevelse. Der er ikke nogen, der regner med, at jeg kan gøre noget, siger Jonas Bjerre.

Matchen mod Magnus Carlsen skal spilles i Cirkusbygningen i København onsdag den 22. maj foran et stort publikum.